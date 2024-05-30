Общество 30.05.2024 в 17:37

В Бурятии пожарные отправились на помощь лесникам

Такое решение приняли на оперштабе
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии пожарные отправились на помощь лесникам

Площадь пожара в Муйском районе Бурятии составляет 22 тысячи гектаров. На борьбу с ним приехали пожарные из других районов республики. Такое решение приняли 28 мая на оперштабе под руководством зампредседателя правительства республики Ивана Альхеева чтобы защитить населённые пункты от огня.

- Пожарные 18-го Курумканского и 12-го Северобайкальского отрядов ГПС РБ прибыли в Северомуйск минувшей ночью. Совместно с работниками лесной охраны и пожарными-десантниками им предстоит обеспечить защиту населённых пунктов от лесных пожаров, действующих на территории Муйского района, - прокомментировали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Фото: РА ГО и ЧС

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