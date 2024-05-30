В Улан-Удэ откроют уникальную школу

Сейчас работы на стройплощадке завершены на 95%. Подрядчик завершает асфальтирование прилегающей к зданию территории, расстановку мебели и оборудования, а также проводит настройку технологического оборудования.







Школа рассчитана на обучение 354 детей в одну смену. Но если сравнивать со школой в микрорайоне «Забайкальский», которая вмещает такое же количество детей и имеет площадь 8 тысяч квадратных метров, то школа в 103-м микрорайоне занимает почти 14 тысяч «квадратов». Расширенное пространство необходимо для обеспечения свободного передвижения детей на колясках по кабинетам и коридорам.





«Идея создания уникальной школы возникла ещё в 2019 году, тогда началась разработка проектной документации. Проект здания полностью индивидуален, при его создании учитывались пожелания «Общества без барьеров», чтобы обеспечить доступность для детей с особенностями здоровья. Строительство стартовало в конце 2022 года», - рассказал начальник Управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.





Для слабовидящих детей отделка в школе выполнена специальными панелями различных цветов, также предусмотрено дублирование текста шрифтом Брайля. Для слабослышащих учеников размещены знаки, где расположена индукционная петля. Она представляет собой оборудование, которое передаёт голосовые сигналы на слуховой аппарат, обеспечивая более чёткое восприятие информации.





Во всем здании создана безбарьерная среда. В нём установлены два лифта с поручнями, в которые одновременно могут поместиться две коляски.





Ещё одной особенностью школы является противопожарная зона. В случае пожара, если дети не смогут выбраться на улицу, они могут укрыться там. Специалисты заверяют, что пламя не сможет проникнуть внутрь, так как помещение изолировано от огня, в нем использованы негорючие материалы. Помимо этого, в здании установлены специальные противопожарные двери с автоматическим выпадающим порогом. Они обеспечивают газодымонепроницаемость.





Для учеников с ДЦП в учреждении есть небольшой бассейн. По краям установлены специальные поручни, позже здесь разместят подъёмник. Перед тем как зайти в бассейн, необходимо принять душ, который также спроектирован особым образом и оснащён специальными стульями в каждой кабинке.





В школе также установлены световоды — устройства, которые позволяют освещать помещения без окон естественным светом. Эта технология помогает экономить электроэнергию и обеспечивает противопожарную безопасность. Солнечный свет проходит через светособирающий купол, зеркальную шахту и рассеиватель, попадая в помещение. Когда в школе не будет cвeтa, пoмoгyт именно эти устройства.





В 103-м микрорайоне Улан-Удэ зa цeнтpoм eдинoбopcтв «Пaтpиoт» возвели уникальную школу для детей с особенностями здоровья. Как сообщили в Минстрое Бурятии, это учебное заведение – единственное в своем роде за Уралом. В здании учтены мельчайшие детали для комфортного обучения: от цветовых решений кабинетов и коридоров, до специального оборудования. Каждый класс спроектирован таким образом, чтобы обеспечить оптимальные условия для обучения всех детей. Плюс ко всему, это одна из самых крупных школ в регионе.В школе есть дополнительные кабинеты, которых нет в других учебных заведениях, например, кабинеты Монтессори, арттерапии и несколько кабинетов логопеда. Также имеется сенсорный кабинет со специальным оборудованием и песком для развития моторики у детей.Кроме этого, в учреждении можно будет проводить занятия для подготовительных групп. А для самых маленьких даже предусмотрели спальни, где они могут отдохнуть и поспать во время сон-часа.Как отмечают представители порядной организации, при возведении объекта трудности возникали почти на каждом этапе. Проект по-настоящему уникальный, поэтому подобрать материалы и оборудование было не так просто. Но строители успешно завершают проект, открыть учреждение планируют к началу учебного года.Фото: Минстрой Бурятии