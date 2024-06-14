Инспекторам в Бурятии пришлось залезть в лисью нору

Для профилактики бешенства диких животных сотрудники ветслужбы и Бурприроднадзора провели раскладку вакцины для оральной иммунизации хищных пушистиков. Однако свои методы в этот раз инспекторы несколько поменяли.

- Иммунизация является важной мерой в комплексе мероприятий по профилактике заболевания бешенством животных и людей. Для большей эффективности в этом году метод раскладки вакцины мы изменили. Теперь вакцина распределяется по норным участкам лисиц. Такое решение было принято совместно с представителями Бурприроднадзора и Роспотребнадзора, - рассказали в управлении ветеринарии.

Всего специалисты разложили 10 600 доз вакцины. Раскладка прошла в пригороде Улан-Удэ, а также на территории Мухоршибирского, Бичурского, Кяхтинского, Селенгинского, Заиграевского, Иволгинского, Хоринского, Джидинского, Закаменского, Тарбагатайского, Прибайкальского, Кабанского и Кижингинского районов.

Фото: Управление ветеринарии РБ