Общество 14.06.2024 в 12:06

Россиянам выделят более 1,8 млрд рублей на бесплатные лекарства

Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин
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Текст: Служба информации "Номер один"
Россиянам выделят более 1,8 млрд рублей на бесплатные лекарства

На бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан будет направлено ещё свыше 1,8 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Такая социальная услуга предоставляется инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам, чернобыльцам. Потребность в конкретных лекарствах и медицинских изделиях для каждого человека определяет его лечащий врач.

- Президент особо отмечал важность сохранения такой поддержки, подчеркнув, что сбережение народа, укрепление здоровья людей являются долгосрочным приоритетом для нас», – сказал Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами 10 июня.

Ранее правительство проиндексировало сумму, на которую льготники могут получать лекарства, медицинские изделия и лечебное питание. Решение потребовало дополнительного финансирования.

Всего в 2024 году на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено почти 58 млрд рублей.

 

Фото: Номер один

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