Общество 18.06.2024 в 10:06
Рейс Улан-Удэ – Казань могут продлить на зиму
Он оказался очень популярным
Текст: Андрей Константинов
Регулярный рейс Улан-Удэ - Казань может быть продлен на зимний период, сообщил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
«Сейчас мы с авиакомпанией работаем над этим», - рассказал он в соцсетях.
По словам Дмитрий Гармаева, рейс оказался очень востребованным.
«Сегодня 182 пассажира на прилет и на вылет», - сказал он.
Напомним, рейс Улан-Удэ – Казань открылся с 3 мая. Он выполняется два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Полеты осуществляет авиакомпания Nordwind. Для перелетов используется Boeing 737-800.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
«Сейчас мы с авиакомпанией работаем над этим», - рассказал он в соцсетях.
По словам Дмитрий Гармаева, рейс оказался очень востребованным.
«Сегодня 182 пассажира на прилет и на вылет», - сказал он.
Напомним, рейс Улан-Удэ – Казань открылся с 3 мая. Он выполняется два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Полеты осуществляет авиакомпания Nordwind. Для перелетов используется Boeing 737-800.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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