В Улан-Удэ протёк новый автобус

Сегодня в соцсетях Улан-Удэ появилось видео из салона муниципального автобуса, курсирующего по маршруту №1. На кадрах видно, как с его крыши внутрь резвой струйкой стекает вода.«Даже новые автобусы не выдерживают дождей в Улан-Удэ. Старые «Пазики» и «Истаны» и то герметичнее были», - написал автор видео.В МУП «Городские маршруты» сообщили, что данный автобус оперативно сняли с линии, а протечка уже устранена. На предприятии отметили, что автобусы находятся на гарантийном обслуживании у завода-изготовителя. В ближайшее время их проверят, после чего изготовителю направят обращение по устранению выявленных нарушений.Фото: скриншот видео ТГ «Город солнца»