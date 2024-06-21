Общество 21.06.2024 в 15:11
В Улан-Удэ протёк новый автобус
Его пришлось снять с линии
Текст: Андрей Константинов
Сегодня в соцсетях Улан-Удэ появилось видео из салона муниципального автобуса, курсирующего по маршруту №1. На кадрах видно, как с его крыши внутрь резвой струйкой стекает вода.
«Даже новые автобусы не выдерживают дождей в Улан-Удэ. Старые «Пазики» и «Истаны» и то герметичнее были», - написал автор видео.
В МУП «Городские маршруты» сообщили, что данный автобус оперативно сняли с линии, а протечка уже устранена. На предприятии отметили, что автобусы находятся на гарантийном обслуживании у завода-изготовителя. В ближайшее время их проверят, после чего изготовителю направят обращение по устранению выявленных нарушений.
Фото: скриншот видео ТГ «Город солнца»
«Даже новые автобусы не выдерживают дождей в Улан-Удэ. Старые «Пазики» и «Истаны» и то герметичнее были», - написал автор видео.
В МУП «Городские маршруты» сообщили, что данный автобус оперативно сняли с линии, а протечка уже устранена. На предприятии отметили, что автобусы находятся на гарантийном обслуживании у завода-изготовителя. В ближайшее время их проверят, после чего изготовителю направят обращение по устранению выявленных нарушений.
Фото: скриншот видео ТГ «Город солнца»
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