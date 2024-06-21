Общество 21.06.2024 в 17:23

В Улан-Удэ приюты согласились забрать часть содержащихся в ЦАССе собак

Остальных животных надеются раздать горожанам
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ приюты согласились забрать часть содержащихся в ЦАССе собак
Сегодня в Улан-Удэ прошло совещание, на котором решалась судьба собак, содержащихся в пункте временного содержания ООО «ЦАСС». В нем принимали участие представители Комитета городского хозяйства, руководители приютов для животных и Управления ветеринарии Бурятии.

Напомним, вчера представители этой компании по отлову животных привезли клетки с собаками к администрации города. Таким образом они пытались обратить внимание на критическую ситуацию с содержащимися у них животными. Из-за законодательного противоречия сейчас их нельзя не умерщвлять, не выпускать на волю. Но денег на их содержание также никто не выделяет.

Как сообщили по итогам совещания в Управлении ветеринарии РБ, частные приюты согласились принять часть собак из пункта временного содержания «ЦАССа». Хотя сейчас и у самих приютов остро стоит проблема пристроя животных.

«Несмотря на это, почти все руководители приютов вызвались помочь. Руководитель благотворительного фонда «Остров добра» Наргиз Нуминова уже завтра готова принять 20 собак из пункта временного содержания», - рассказали в Управлении ветеринарии.

Также рассматриваются варианты по пристрою животных в новые семьи. Одним из решений будет еженедельные ярмарки-раздачи безнадзорных животных. Их организует организация Комитет городского хозяйства. Первая ярмарка пройдет уже в следующий вторник, 25 июня, на трех площадках города.

Если у горожан возникнет желание забрать собаку себе домой, они могут позвонить в «ЦАСС» по телефону 37-83-13.

Фото: «Номер один»

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