Бойцу СВО из Бурятии дали медаль за отвагу и храбрость

Сегодня, 25 июня, бойца СВО из Бурятии наградили за храбрость, мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Мужчине, находящемуся в звании прапорщика, вручили медаль «За храбрость» II степени.

Торжественная церемония вручения прошла в здании районной администрации Советского района. В ней приняли участие глава района Евгений Эрдыниев и начальник первого отделения военного комиссариата Железнодорожного и Советского районов Андрей Евдокимов.

В Администрации Советского района рассказали, что награжденный боец СВО родился в селе Хилгана Баргузинского района.

- В 2000 году он окончил Ацагатскую среднюю школу, в 2003 – был призван на срочную службу и через год, заключив первый контракт, поехал учиться на прапорщика в Арзамас. Службу проходил в городе Бердске в войсках специального назначения, а после ее окончания вернулся в Бурятию. Работал вахтовым методом. В 2022 году был призван в рамках частичной мобилизации. В июле 2023 года получил осколочное ранение, после которого проходил лечение в госпитале, - прокомментировали в районной администрации.

Фото: Администрация Советского района г. Улан-Удэ