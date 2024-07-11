В Бурятии сотрудников детской спортшколы использовали как бесплатную рабсилу

В прокуратуру Еравнинского района Бурятии поступила жалоба от работников местной детско-юношеской спортивной школы. Как выяснилось, трое сотрудников учреждения в июне 2022 года и июне 2023 года привлекались к ремонту помещений. Они участвовали в покраске, побелке коридоров и уборке после проведения работ. Однако их трудовые договоры и должностные инструкции не предусматривали выполнение таких обязанностей. Кроме того, работодатель не выплатил им компенсацию за дополнительную работу.В действиях руководства школы прокуратура усмотрела нарушение трудового законодательства и провела проверку. По ее результатам руководитель учреждения получил прокурорское представление. После этого сотрудникам, привлекавшимся к дополнительным работам, заплатили в общей сумме 27,5 тысяч рублей.Фото: «Номер один»