Общество 11.07.2024 в 10:37

В Бурятии сотрудников детской спортшколы использовали как бесплатную рабсилу

Их дважды привлекали для ремонта учреждения и последующей уборки
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сотрудников детской спортшколы использовали как бесплатную рабсилу
В прокуратуру Еравнинского района Бурятии поступила жалоба от работников местной детско-юношеской спортивной школы. Как выяснилось, трое сотрудников учреждения в июне 2022 года и июне 2023 года привлекались к ремонту помещений. Они участвовали в покраске, побелке коридоров и уборке после проведения работ. Однако их трудовые договоры и должностные инструкции не предусматривали выполнение таких обязанностей. Кроме того, работодатель не выплатил им компенсацию за дополнительную работу.

В действиях руководства школы прокуратура усмотрела нарушение трудового законодательства и провела проверку. По ее результатам руководитель учреждения получил прокурорское представление. После этого сотрудникам, привлекавшимся к дополнительным работам, заплатили в общей сумме 27,5 тысяч рублей.

Фото: «Номер один»

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