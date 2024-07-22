Общество 22.07.2024 в 15:36

В Бурятии почтили память погибших росгвардейцев

Посмертно их наградили Орденами Мужества
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии почтили память погибших росгвардейцев

В Бурятии росгвардейцы почтили память сотрудников ОМОН «Кречет», погибших при исполнении служебного долга на СВО. Накануне в клубе Управления состоялся митинг, в котором участвовал личный состав подразделений Росгвардии.

- Сегодня мы отдаём дань памяти, уважения и признания нашим боевым товарищам. Они до конца остались верны долгу, отдав самое дорогое – свою жизнь. Они пример доблести, чести и мужества. Солдат жив, пока жива память о нём, - отметил заместитель начальника Управления по военно-политической работе полковник Василий Лосев.

Присутствующие почтили память героев минутой молчания и зажгли свечи. На местах захоронения, росгвардейцы возложили венки и цветы к могилам погибших.

В Росгвардии напомнили, что 22 июля 2022 года выполняя служебные задачи в зоне проведения СВО, погибли восемь сотрудников ОМОН «Кречет». Бойцы сил спецназначения исполнили свой долг до конца.

Указом Президента Российской Федерации они были посмертно награждены Орденами Мужества.

Фото: Росгвардия Бурятии

Теги
погибшие СВО память Росгвардия

Все новости

В Улан-Удэ сдвинули трамвайные рельсы
22.07.2024 в 15:42
В Бурятии почтили память погибших росгвардейцев
22.07.2024 в 15:36
В Улан-Удэ мужчина проник в детсад и обворовал воспитательницу
22.07.2024 в 15:29
В Бурятии восстановили движение на месте обрушившегося моста
22.07.2024 в 15:17
Житель Бурятии «на всякий случай» хранил кучу оружия
22.07.2024 в 15:02
С черного лесоруба в Бурятии взыскали почти полмиллиона рублей
22.07.2024 в 14:54
В Бурятии река отрезала еще три села
22.07.2024 в 14:03
Автодвижение через обрушившийся в Бурятии мост обещают запустить сегодня
22.07.2024 в 13:22
Фермеров в Бурятии обозвали скотокрадами
22.07.2024 в 13:08
Школьники Улан-Удэ подготовят детский путеводитель по городу
22.07.2024 в 13:07
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 июля

Читайте также
В Улан-Удэ сдвинули трамвайные рельсы
Ремонт трамвайных путей выходит на финишную прямую
22.07.2024 в 15:42
С черного лесоруба в Бурятии взыскали почти полмиллиона рублей
Такую сумму он был должен за сруб 56 деревьев
22.07.2024 в 14:54
Фермеров в Бурятии обозвали скотокрадами
Оскорбившись, они подали в суд и затребовали 100-тысячную компенсацию
22.07.2024 в 13:08
Школьники Улан-Удэ подготовят детский путеводитель по городу
Его представят на всероссийском проекте
22.07.2024 в 13:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru