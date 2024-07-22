В Бурятии почтили память погибших росгвардейцев

В Бурятии росгвардейцы почтили память сотрудников ОМОН «Кречет», погибших при исполнении служебного долга на СВО. Накануне в клубе Управления состоялся митинг, в котором участвовал личный состав подразделений Росгвардии.

- Сегодня мы отдаём дань памяти, уважения и признания нашим боевым товарищам. Они до конца остались верны долгу, отдав самое дорогое – свою жизнь. Они пример доблести, чести и мужества. Солдат жив, пока жива память о нём, - отметил заместитель начальника Управления по военно-политической работе полковник Василий Лосев.

Присутствующие почтили память героев минутой молчания и зажгли свечи. На местах захоронения, росгвардейцы возложили венки и цветы к могилам погибших.

В Росгвардии напомнили, что 22 июля 2022 года выполняя служебные задачи в зоне проведения СВО, погибли восемь сотрудников ОМОН «Кречет». Бойцы сил спецназначения исполнили свой долг до конца.

Указом Президента Российской Федерации они были посмертно награждены Орденами Мужества.

Фото: Росгвардия Бурятии