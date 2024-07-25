Общество 25.07.2024 в 17:02
«Пытаюсь прийти в себя»
Новосибирский бизнесмен, сдавший гиббона в зоопарк, рассказал о тяжести разлуки
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске бизнесмен пять лет делил двушку с обезьянкой. Но друзьям пришлось расстаться… Потому что гиббон стал половозрелым, настойчиво просил самку. Смогла ли обезьяна забыть человека? А человек ее? Трогательная история - в материале КП-Новосибирск.
Гиббон в памперсах
Поначалу эта парочка шокировала. Идет молодой блондин, ведет за руку обезьяну. Та в памперсе. И ведь не в солнечном Сочи, а в суровом Новосибирске. Прохожие сперва молча наблюдали за удивительной мизансценой, потом стали перешучиваться.
- Смотри, снова сына на прогулку ведет.
- Ага. Пацан-то растет, пора его в футбольную секцию отдавать.
Ну, а спустя месяцы эти двое так примелькались соседям, что по ним начинали скучать и даже переживать:
- Что-то парня с его «детенышем» сегодня не видать. Может, случилось чего?
Постепенно горожане узнали, как маленький гиббон поселился в многоэтажке. Пять лет назад тропического зверя завели знакомые 35-летнего бизнесмена Дмитрия. Взяли из питомника. А Дима как-то зашел в гости, и маленький обезьян признал в нем родную душу. Запрыгнул на руки и вцепился. Обхватил шею лапками — не оторвать.
- Друзья признались, что не справляются. Попросили: «Дим, возьми». И Билли прям прилип ко мне, не отпускал, можно сказать, выбрал меня своим папой. Я сдался — попробую, — вспоминает бизнесмен.
Так у Билли появился новый хозяин. Хотя… слово «хозяин» тут даже не очень уместно. Скорее — опекун или даже друг.
Пубертат подкрался незаметно
У Дмитрия — фирма по ремонту квартир. Опыт этот очень пригодился, он сделал для гиббона отдельную комнату, даже искусственные лианы там повесил. Так и делили двушку. Каждый день Билли кормили детским питанием, покупали лакомства. Чтобы Билли не тяготился жизни в тесной квартире, водили на прогулки. Наденет памперс, чтобы казусов на улице не случалось, и вперед.
А если Дмитрий уезжал в отпуск, то брал «мальчишку» с собой. А на кого его оставишь? Он ведь без родной души бояться будет. Но годы идут, через пять лет идиллии подкрался пубертат.
– Зимой Билли начал петь песни. Пел долго, протяжно, громко, — рассказывает Дмитрий. — А это — признак половозрелости. Так он приманивал самку. Жить в квартире стало сложно, соседи ведь за стеной. Мы перебрались на дачу, я сделал для Билли небольшое утепленное жилище.
Дачники приняли волосатого певца благосклонно. Не сердились, что зверь оглашает окрестности необычным вокалом. Но, прознав, что своим воем Билли зовет самок, стали советовать:
- Ты бы кастрировал его, что ли. Будет спокойненький, тихонький…
Дмитрия такие рекомендации в шок повергали. Разве можно такое с другом сделать? А чтобы советчики не донимали, отмахивался:
- Мне и клыки ему вырвать предлагали, и кастрировать. Но я противник такого. Нельзя! Он — краснокнижный.
«Он ищет меня»
Билли продолжал петь и не мог понять, почему не откликается ни одна невеста. А с гиббонихами в новосибирских садоводствах ох какая напряженка.
- Я знал, что так будет. Время пришло, — решил хозяин. — Ему нужно создавать семью, продолжать свой род.
В поисках суженной для приемыша он пошел в Новосибирский зоопарк. Может, там голосистый отрок создаст счастливый семейный очаг? Но нет. Зверинец в жилплощади для зверя отказал. Но вот — удача: откликнулись в соседнем регионе. В маленьком барнаульском зоопарке «Лесная сказка» пообещали позаботиться о новеньком: привозите!
Для гостя приготовили просторный вольер, обдумали меню. И Билли переехал. Очень больно далась эта разлука. Переживая за питомца, Дмитрий попросил поснимать Билли на смартфон — чтобы глянуть, как тот обустроился. А когда глянул — чуть сердце не разорвалось.
- Я вижу, что на видео он высматривает кого-то вдалеке среди толпы… Я понимаю, что он меня ищет… и не находит. Очень скучаю, очень его люблю. Тяжелое чувство. Я не представлял, что может быть так сложно… И Билли, наверное, тяжело. Зато у него теперь есть шанс завести свою семью. Если получится, то, думаю, он расставание со мной переживет, — утешал себя Дима.
Обезьяна забыла человека
Через неделю он приехал к другу на свидание. И не узнал его. Тот будто забыл, что все пять лет делил кров с человеком.
- Зашел к нему в клетку, немножко поиграл и увидел, что он не сильно скучает. Мне стало даже легче, что ему не так плохо без меня. Это я напридумывал, что его кинул, отдал, что он будет скучать, плакать. Нет, он уже не в том возрасте. И вообще, это животное все-таки, ему требуется сейчас самка, это очень четко видно, все остальное ему больше не интересно, все то человеческое, которое я пытался ему привить. Думаю, что он сможет быть обычной полноценной обезьяной, — немного расстроено рассказал Дмитрий. — Да, мне тяжеловато. Я уже привык к нему, уделял столько времени, завязал свою жизнь на нем, а сейчас вместо там какая-то пустота. Пытаюсь прийти в себя.
В зверинце успокаивают человека. Обещают, что семья у Билли обязательно будет. И сейчас ведут переговоры сразу с несколькими зоопарками. Если есть где свободное дамское сердце, то пусть немедленно готовят незамужнюю гиббониху к знакомству. А Дмитрий намерен приехать еще раз к Билли в гости. А может, потом и на свадьбе навестит молодых. Чтобы гиббон все-таки не забывал, что в его жизни был добрый человек.
Гиббон в памперсах
Поначалу эта парочка шокировала. Идет молодой блондин, ведет за руку обезьяну. Та в памперсе. И ведь не в солнечном Сочи, а в суровом Новосибирске. Прохожие сперва молча наблюдали за удивительной мизансценой, потом стали перешучиваться.
- Смотри, снова сына на прогулку ведет.
- Ага. Пацан-то растет, пора его в футбольную секцию отдавать.
Ну, а спустя месяцы эти двое так примелькались соседям, что по ним начинали скучать и даже переживать:
- Что-то парня с его «детенышем» сегодня не видать. Может, случилось чего?
Постепенно горожане узнали, как маленький гиббон поселился в многоэтажке. Пять лет назад тропического зверя завели знакомые 35-летнего бизнесмена Дмитрия. Взяли из питомника. А Дима как-то зашел в гости, и маленький обезьян признал в нем родную душу. Запрыгнул на руки и вцепился. Обхватил шею лапками — не оторвать.
- Друзья признались, что не справляются. Попросили: «Дим, возьми». И Билли прям прилип ко мне, не отпускал, можно сказать, выбрал меня своим папой. Я сдался — попробую, — вспоминает бизнесмен.
Так у Билли появился новый хозяин. Хотя… слово «хозяин» тут даже не очень уместно. Скорее — опекун или даже друг.
Пубертат подкрался незаметно
У Дмитрия — фирма по ремонту квартир. Опыт этот очень пригодился, он сделал для гиббона отдельную комнату, даже искусственные лианы там повесил. Так и делили двушку. Каждый день Билли кормили детским питанием, покупали лакомства. Чтобы Билли не тяготился жизни в тесной квартире, водили на прогулки. Наденет памперс, чтобы казусов на улице не случалось, и вперед.
А если Дмитрий уезжал в отпуск, то брал «мальчишку» с собой. А на кого его оставишь? Он ведь без родной души бояться будет. Но годы идут, через пять лет идиллии подкрался пубертат.
– Зимой Билли начал петь песни. Пел долго, протяжно, громко, — рассказывает Дмитрий. — А это — признак половозрелости. Так он приманивал самку. Жить в квартире стало сложно, соседи ведь за стеной. Мы перебрались на дачу, я сделал для Билли небольшое утепленное жилище.
Дачники приняли волосатого певца благосклонно. Не сердились, что зверь оглашает окрестности необычным вокалом. Но, прознав, что своим воем Билли зовет самок, стали советовать:
- Ты бы кастрировал его, что ли. Будет спокойненький, тихонький…
Дмитрия такие рекомендации в шок повергали. Разве можно такое с другом сделать? А чтобы советчики не донимали, отмахивался:
- Мне и клыки ему вырвать предлагали, и кастрировать. Но я противник такого. Нельзя! Он — краснокнижный.
«Он ищет меня»
Билли продолжал петь и не мог понять, почему не откликается ни одна невеста. А с гиббонихами в новосибирских садоводствах ох какая напряженка.
- Я знал, что так будет. Время пришло, — решил хозяин. — Ему нужно создавать семью, продолжать свой род.
В поисках суженной для приемыша он пошел в Новосибирский зоопарк. Может, там голосистый отрок создаст счастливый семейный очаг? Но нет. Зверинец в жилплощади для зверя отказал. Но вот — удача: откликнулись в соседнем регионе. В маленьком барнаульском зоопарке «Лесная сказка» пообещали позаботиться о новеньком: привозите!
Для гостя приготовили просторный вольер, обдумали меню. И Билли переехал. Очень больно далась эта разлука. Переживая за питомца, Дмитрий попросил поснимать Билли на смартфон — чтобы глянуть, как тот обустроился. А когда глянул — чуть сердце не разорвалось.
- Я вижу, что на видео он высматривает кого-то вдалеке среди толпы… Я понимаю, что он меня ищет… и не находит. Очень скучаю, очень его люблю. Тяжелое чувство. Я не представлял, что может быть так сложно… И Билли, наверное, тяжело. Зато у него теперь есть шанс завести свою семью. Если получится, то, думаю, он расставание со мной переживет, — утешал себя Дима.
Обезьяна забыла человека
Через неделю он приехал к другу на свидание. И не узнал его. Тот будто забыл, что все пять лет делил кров с человеком.
- Зашел к нему в клетку, немножко поиграл и увидел, что он не сильно скучает. Мне стало даже легче, что ему не так плохо без меня. Это я напридумывал, что его кинул, отдал, что он будет скучать, плакать. Нет, он уже не в том возрасте. И вообще, это животное все-таки, ему требуется сейчас самка, это очень четко видно, все остальное ему больше не интересно, все то человеческое, которое я пытался ему привить. Думаю, что он сможет быть обычной полноценной обезьяной, — немного расстроено рассказал Дмитрий. — Да, мне тяжеловато. Я уже привык к нему, уделял столько времени, завязал свою жизнь на нем, а сейчас вместо там какая-то пустота. Пытаюсь прийти в себя.
В зверинце успокаивают человека. Обещают, что семья у Билли обязательно будет. И сейчас ведут переговоры сразу с несколькими зоопарками. Если есть где свободное дамское сердце, то пусть немедленно готовят незамужнюю гиббониху к знакомству. А Дмитрий намерен приехать еще раз к Билли в гости. А может, потом и на свадьбе навестит молодых. Чтобы гиббон все-таки не забывал, что в его жизни был добрый человек.
Тегиживотные