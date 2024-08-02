Общество 02.08.2024 в 11:09

Военный из Улан-Удэ с позывным «Зима» погиб на спецоперации

За проявленную отвагу Владимир Манжуев награждён орденом Мужества посмертно
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Текст: Андрей Константинов
Военный из Улан-Удэ с позывным «Зима» погиб на спецоперации
Паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии» сообщил о гибели в ходе спецоперации военнослужащего из Улан-Удэ Владимира Манжуева. Он был командиром артиллерийского орудия.

Владимир Манжуев родился 28 ноября 1996 года в Улан-Удэ. Учился в школе №8. Был смышленым, доброжелательным ребенком, хорошо учился, всегда имел много друзей. Принимал активное участие во всех конкурсах, особенно спортивных.

В 2014 году после окончания 11 классов Владимир поступил в Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления на факультет ИПИБ - товароведение.

С 2016 по 2017 год проходил срочную службу в Уссурийске. После демобилизации возобновил учебу в университете на факультете менеджмент. Работал в магазине «За Рулём», ООО «Завод Окон».

17 февраля 2024 года Владимир заключил контракт. Был назначен командиром орудия гаубичной артиллерийской батареи. Показал себя грамотным и мужественным артиллеристом. Имел позывной «Зима».

5 июля Владимир Манжуев героически погиб при выполнении боевых задач в районе села Урожайное. За проявленную отвагу и бесстрашие награждён орденом Мужества посмертно.

Фото: «Мемориал памяти военным из Бурятии»
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