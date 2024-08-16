Ядовитые растения и ягоды

Вопрос: «Какие растения и ягоды могут быть опасными для здоровья?»

Роспотребнадзор предупреждает об опасности ядовитых растений и ягод:

- Ландыш. Все части растения ядовитые. Оказывает токсическое воздействие на сердце.

- Наперстянка. Как и у ландыша, все части растения ядовитые.

- Ягода вороньего глаза. Похожа на чернику, но в отличие от нее ягода на растении одна.

- Волчеягодник или Дафна. Можно получить тяжелейшее отравление.

- Белладонна или красавка. Близкое знакомство с ней также грозит серьезным отравлением.

- Паслен сладко-горький (красный). Эти ягоды похожи на маленькие помидорки, однако употребление в пищу даже небольшого количества может нанести серьезный вред здоровью.

Как обезопасить себя и детей от вреда ядовитых растений?

- Изучите вместе с детьми внешний вид ядовитых растений и ягод.

- При сборе ягод выбирайте только те, которые вы хорошо знаете.

- Не пробуйте на вкус незнакомые ягоды.

- Не оставляйте маленьких детей без присмотра в лесу, парках и садах.

При отравлении любым растением следует незамедлительно обращаться к врачу во избежание печальных последствий.