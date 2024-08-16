Ядовитые растения и ягоды
Вопрос: «Какие растения и ягоды могут быть опасными для здоровья?»
Роспотребнадзор предупреждает об опасности ядовитых растений и ягод:
- Ландыш. Все части растения ядовитые. Оказывает токсическое воздействие на сердце.
- Наперстянка. Как и у ландыша, все части растения ядовитые.
- Ягода вороньего глаза. Похожа на чернику, но в отличие от нее ягода на растении одна.
- Волчеягодник или Дафна. Можно получить тяжелейшее отравление.
- Белладонна или красавка. Близкое знакомство с ней также грозит серьезным отравлением.
- Паслен сладко-горький (красный). Эти ягоды похожи на маленькие помидорки, однако употребление в пищу даже небольшого количества может нанести серьезный вред здоровью.
Как обезопасить себя и детей от вреда ядовитых растений?
- Изучите вместе с детьми внешний вид ядовитых растений и ягод.
- При сборе ягод выбирайте только те, которые вы хорошо знаете.
- Не пробуйте на вкус незнакомые ягоды.
- Не оставляйте маленьких детей без присмотра в лесу, парках и садах.
При отравлении любым растением следует незамедлительно обращаться к врачу во избежание печальных последствий.