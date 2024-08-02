В Курумканском районе продолжается ремонт моста через реку Гарга. Рабочие уже приступили к устройству проезжей части.

- На местной автодороге Могойто-Майский продолжается капитальный ремонт моста через реку Гарга. Сейчас подрядчик приступил к устройству проезжей части. Также запланированы мероприятия по укреплению берегов, установке системы водоотведения и укладке дорожного покрытия на подходах к мосту, - сообщили в минтрансе республики.





Мост расположен на автодороге, соединяющей села Арзгун и Майский с райцентром. Длина моста составляет 88,7 метра. На объекте трудятся 14 рабочих и задействовано 10 единиц техники. Завершить все работы планируется в ноябре этого года.

Для местных жителей на период работ устроен временный переход.

- На сегодняшний день капитальный ремонт моста через реку Гарга является крупнейшим объектом дорожного строительства в нашем районе. Работы на мосту ведутся по графику, мы еженедельно посещаем объект вместе с представителями службы строительного контроля. В процессе выполнения работ возникла необходимость внести изменения в проектную и сметную документацию, которая сейчас проходит повторную государственную экспертизу, — сообщил первый замглавы администрации Курумканского района Владислав Сансанов.

Стоимость ремонта моста составляет более 106 млн рублей.

Фото: минтранс Бурятии