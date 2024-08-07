В Улан-Удэ снесут памятник бесхозяйственности

В столице Бурятии заканчивается история, в ходе которой бюджетные деньги в начале нулевых фактически выбросили на ветер. И теперь придется снова тратить приличные суммы, чтобы хоть как-то исправить ситуацию.Власти Улан-Удэ решились на снос недостроенной части средней школы №64. Учебное заведение расположено на ул. Буйко, 2 «б». Блок находится позади Городского культурного центра (ул. Буйко, 2 «а») и соседствует с другими корпусами. В свое время там задумывался солидный школьный объект из пяти блоков. По сведениям комитета по управлению имуществом и землепользованию мэрии г. Улан-Удэ, строительством школы занималось правительство Бурятии. Стройка велась до 2006 года, но потом заглохла.- В связи с отсутствием финансирования в эксплуатацию ввели три учебных блока из пяти. Проектная мощность всех блоков составляла 750 мест. В 2009 году администрации г. Улан-Удэ передали пять блоков, два из которых в статусе объектов незавершенного строительства, - пояснила «Номер один» и. о. председателя комитета по образования мэрии города Анна Батурина.Отсутствие финансирования в те времена выглядит довольно странно. Нехватку средств в бюджете Бурятии или Улан-Удэ еще можно понять. Однако с 2000 по 2006 год средняя цена экспортной российской нефти URALS на мировом рынке выросла с 26,2 доллара США за баррель до 61,09 (и потом тоже продолжила динамично расти). Россия получала все больше и больше нефтедолларов. Почему в те годы не удалось добиться финансовой поддержки у федералов? Непонятно.Но, в конце концов, оказалось, что сейчас сносу подлежит блок «г» (двухэтажный недострой).В 2020 году проверка его технического состояния зафиксировала, что низкое качество исполнения узлов «колонна-колонна», «ригель-колонна» не позволяет рассматривать каркас здания в его современном состоянии как достаточно сейсмоустойчивый. В целом эксперты указали на климатические повреждения конструкций, низкое качество строительно-монтажных работ. Так как антисейсмические нормы ужесточились, сооружение оценили как ограниченно работоспособное. Да и параметры объемно-планировочного решения уже не соответствуют текущим требованиям к зданиям общеобразовательных школ.Последним гвоздем в крышку гроба школьного недостроя стал вывод о том, что приведение его к нормативному состоянию «представляется трудноосуществимой и затратной задачей. Поэтому наилучшим вариантом следует считать демонтаж здания (блока «г») и строительство на его месте нового здания, соответствующего современным общестроительным и антисейсмическим требованиям».Кроме того, как отметила Анна Батурина, объект незавершенного строительства является небезопасным, несмотря на наличие временного ограждения.На картографическом сайте 2gis можно найти недовольные комментарии граждан насчет недостроя.«В то время, когда я училась там, очень смущали заброшенные корпуса, их можно было достроить или снести вообще. В 2016 году обещали в одном из корпусов сделать бассейн, но так и не сделали», - высказалась одна девушка. «Рядом со школой стоит заброшка, из которой раньше хотели сделать второй корпус. Советую всем родителям школьников первых-четвертых классов предупредить детей не лезть туда, ибо здание не низкое и можно легко разбиться», - предупреждает другая небезразличная гражданка.На снос недостроя предусматривалось около 12,5 млн рублей. Такие вот финансовые потоки на относительно небольшом земельном участке. К счастью, снос блока обойдется дешевле указанной суммы. Благодаря конкуренции между заинтересовавшимися фирмами.Когда муниципалитет разместил информацию об отборе подрядчика для сноса, поступило девять заявок. Но финальное сражение прошло только между семью. Победил тот, кто предложил снести блок за 4,4 млн рублей, то есть снизил цену почти на 65%. Ожидается, что к 1 сентября 2024 года злополучный блок исчезнет.- На месте демонтированного здания блока «г» в последующем планируется рассмотреть возможность строительства пристроя на 350 мест. Однако в настоящий момент государственные программы, направленные на выделение средств из федерального бюджета по созданию в субъектах РФ дополнительных мест в общеобразовательных организациях, отсутствуют, - констатировала Анна Батурина.То есть в перспективе могут вновь выделить деньги. Но, полагаем, до этого дойдет не скоро.Как говорит муниципальная статистика, на ул. Буйко, 2 «б», в минувшем учебном году обучалось 700 детей. Проектная мощность здания рассчитана на 750 человек.- Переуплотнения нет, - заверили в комитете по образованию.Коль переуплотнения нет, в настоящее время пристрой, скорее всего, не очень нужен. Будем ждать его строительства, если в окрестностях школы возведут новые высотки и мест начнет не хватать.Рождаемость в микрорайоне невысокая и не сможет дать такого прироста детского населения, что возникнет необходимость в строительстве дополнительного корпуса. Так что потребность в нем может возникнуть только если появится много школьников-мигрантов из сел. А это далекая перспектива, потому что тут есть еще и второй недострой.Это незаконченный блок «б». Думаем, прежде чем начинать новый - «г», достроят его. Там необходимо разработать проектно-сметную документацию по завершению строительства с учетом современных требований. В том числе надо учесть создание безбарьерной среды для маломобильных граждан.Муниципальный комитет по образованию не смог пояснить, сколько бюджетных средств успели вложить в сносимый блок «г» до прекращения строительства. Зато из слов чиновников стало ясно, что объект стоит на учете в муниципальной казне города, но не находится в оперативном управлении образовательного учреждения.Поневоле возникает вопрос - понес ли кто-то ответственность за бездарную судьбу бюджетных средств, что скоро обратятся в кучу строительного мусора на свалке? Каждый из нас в глубине души предполагает точный ответ на этот вопрос.Фото: «Номер один»