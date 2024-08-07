В Бурятии прошли съемки клипа на песню «Буряты не бегут!»

В Бурятии в рамках проекта «Сила родной земли. Песни о вечном» месяц назад вышла новая композиция в исполнении известного эстрадного певца Тимура Болотова «Буряты не бегут!». Она быстро завоевала популярность не только в Бурятии, но и за ее пределами. Песня прозвучала на Всероссийском песенном фестивале «Новые огни на Байкале», который прошел в Байкальске. На этом фестивале композицию «Буряты не бегут!» исполнил Богдан Савченков.Как сообщили в министерстве культуры Бурятии, на днях на песню «Буряты не бегут!» был снят клип. Его режиссером и продюсер выступил Аюур Бат, а помощь в съемках оказало руководство 36-й армии.Как отмечала ранее министр культуры Бурятии Соелма Дагаева, проект «Сила родной земли. Песни о вечном» реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».Фото: скриншот видео со съемок клипа