Общество 07.08.2024 в 16:54

В Бурятии прошли съемки клипа на песню «Буряты не бегут!»

Скоро его представят широкой публике
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Текст: Иван Иванов
В Бурятии прошли съемки клипа на песню «Буряты не бегут!»
В Бурятии в рамках проекта «Сила родной земли. Песни о вечном» месяц назад вышла новая композиция в исполнении известного эстрадного певца Тимура Болотова «Буряты не бегут!». Она быстро завоевала популярность не только в Бурятии, но и за ее пределами. Песня прозвучала на Всероссийском песенном фестивале «Новые огни на Байкале», который прошел в Байкальске. На этом фестивале композицию «Буряты не бегут!» исполнил Богдан Савченков.

Как сообщили в министерстве культуры Бурятии, на днях на песню «Буряты не бегут!» был снят клип. Его режиссером и продюсер выступил Аюур Бат, а помощь в съемках оказало руководство 36-й армии.

Как отмечала ранее министр культуры Бурятии Соелма Дагаева, проект «Сила родной земли. Песни о вечном» реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Фото: скриншот видео со съемок клипа
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