Предпринимателей в Улан-Удэ заставили снести самовольную постройку

Арендаторы демонтировали незаконный пристрой к торговому павильону по ул. Жердева и освободили самовольно занятый участок на тротуаре после проведения с ними профилактической беседы, сообщили в комитете по управлению имуществом и землепользованию администрации г. Улан-Удэ.

- Из-за того, что предприниматели незаконно расширили свою территорию, они понесли материальные убытки сначала при самовольном строительстве с закупкой материалов и оборудования, транспортными и строительно-монтажными расходами, а затем при устранении нарушения. Они демонтировали объект и вывезли материал, - сообщили в мэрии.

В администрации города напомнили, что любое освоение городской территории в личных или хозяйственных целях должно оформляться юридически с наличием официальных документов на земельный участок.

Фото: администрация г. Улан-Удэ