Общество 16.08.2024 в 12:06

Предпринимателей в Улан-Удэ заставили снести самовольную постройку

Ранее они сделали незаконный пристрой к торговому павильону
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Текст: Служба информации "Номер один"
Предпринимателей в Улан-Удэ заставили снести самовольную постройку

Арендаторы демонтировали незаконный пристрой к торговому павильону по ул. Жердева и освободили самовольно занятый участок на тротуаре после проведения с ними профилактической беседы, сообщили в комитете по управлению имуществом и землепользованию администрации г. Улан-Удэ.

- Из-за того, что предприниматели незаконно расширили свою территорию, они понесли материальные убытки сначала при самовольном строительстве с закупкой материалов и оборудования, транспортными и строительно-монтажными расходами, а затем при устранении нарушения. Они демонтировали объект и вывезли материал, - сообщили в мэрии.

В администрации города напомнили, что любое освоение городской территории в личных или хозяйственных целях должно оформляться юридически с наличием официальных документов на земельный участок.

 

Фото: администрация г. Улан-Удэ

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