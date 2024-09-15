Инвалидность – не приговор

В Улан-Удэ провели курс по реабилитации и социальной адаптации для участников спецоперации, получивших инвалидность. Ветераны приняли участие в уникальном проекте «Равные равным». Специально для них были организованы тренинги с психологами, обучение вождению на активной коляске, консультации экспертов по доступной среде, спортивные мастер-классы и другие не менее полезные встречи.Социально значимый проект реализовали под руководством председателя регионального общественного фонда «Общество без барьеров» благодаря финансовой поддержке администрации главы Бурятии, а также республиканского правительства.- У нас был опыт проведения экскурсионных выездов для ребят из других регионов, которые лежали в госпиталях Бурятии. Нам было важно показать им, что наша республика очень гостеприимная. Мы понимали, что они после ранений, далеко от дома, от родных и им не хватает внимания. Мы их вывозили в Иволгинский дацан и Этнографический музей, а также кормили бурятской национальной кухней. И поняли, что ребят, получивших инвалидность, нужно обучать и передавать тот опыт, который мы сами приобрели, когда оказались в подобной ситуации. Потому что это очень тяжелый путь, - рассказывает председатель регионального общественного фонда Галина Горбатых.Галина - человек уникальный, заряжающий позитивом и энергией всех окружающих. О многих курьезах и неурядицах, от которых у других опускаются руки, она всегда говорит с улыбкой.Ветеранов спецоперации, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, женщина понимает как никто другой. В 1992 году Галина Горбатых попала в автомобильную аварию. В тот день она ехала вместе с супругом на небольшой скорости, как вдруг у машины оторвалось колесо.- Автомобиль просто встал на бампер. Я вылетела в лобовое стекло. Меня тогда практически сложило пополам. Был сломан позвоночник, - вспоминает Галина.Произошел разрыв спинного мозга, который повлек за собой парализацию нервов. Сейчас женщина не чувствует большую часть своего тела. По ее словам, если бы пострадал позвоночник выше третьего грудного позвонка, то она вполне могла остаться еще и без рук.- Мне помогли преодолеть путь и принять инвалидность люди, которые сами оказались в инвалидной коляске, та же Эржена Будаева и Галина Егорова. Мне понадобилось три года на реабилитацию, - делится личном опытом председатель. - Что касается проекта «Равные равным», то я считаю, что он удался. Судя по отзывам ребят, все цели достигнуты. Они неоднократно говорили, что за это время узнали столько информации, сколько за год не получили бы. И даже стали шутить на тему инвалидности, а это значит, что произошло полное принятие.В рамках программы по реабилитации и социальной адаптации для участников спецоперации, получивших инвалидность, провели встречи с паралимпийцами. Например, с Александром Гомбожаповым, лучником паралимпийцем, у которого всего одна нога и нет рук. А также с занимающимся пауэрлифтингом и армрестлингом Сергеем Каларюком, который является председателем совета дома инвалидов-колясочников и возглавляет местное ДНТ.- Ветеранам боевых действий показали различные виды спорта: сидячий волейбол, дартс, стрельбу из лука. Была поездка в дом инвалидов, чтобы показать, как там организован быт. Жильцы устроили чаепитие, постряпали буузы. Мы хотели показать, что люди, имеющие инвалидность, живут активной жизнью. Организовали выезд на Байкал, - рассказывает Галина.Как считает организатор проекта, реабилитацию проходить в игровой форме легче, то есть через спорт, где есть азарт, мотивация, взаимная и командная поддержка.На одном из выездов для ветеранов организовали турнир по футболу. Однако когда участники узнали об этом, они были в недоумении, как они смогут играть.- Но увлеклись, в процессе игры забыли про свои ограничения и даже протезы у них летали, - вспоминает Горбатых.В процессе проекта участники очень сплотились, вдохновились на занятие спортом и записались на различные секции. Возможно, когда-то они станут наставниками для других участников. Однако процесс адаптации у всех разный. Со слов Галины Алексеевны, у нас в Бурятии нет реабилитационного центра, где могут научить, как дальше жить обычной жизнью.- Когда оказалась в коляске в то время, было еще сложнее. Я жила на четвертом этаже. Каждый раз, когда вырывалась в общество, для меня был новый импульс. И он заканчивался ровно тогда, когда я снова оказывалась дома. А если человек постоянно вовлечен в общество и активно взаимодействует, тогда идет адаптация. Сейчас людям с ограниченными возможностями все же легче, так как есть различные виды адаптивного вида спорта, есть поддержка, - утверждает председатель регионального общественного фонда «Общество без барьеров».Чтобы преодолеть трудности, нужна поддержка и опора, которая не даст упасть духом и уйти в себя. Не все могут найти в себе силы и смелость, чтобы принять участие в проекте, даже если он и направлен на улучшение жизни участников спецоперации. Зачастую поддержка семьи является той отправной точкой понимания, что жизнь продолжается. Такой поддержкой для ветерана боевых действий Сергея Зайцева является его семья: жена и трое детей.Как утверждает Сергей, за дни, проведенные в проекте, он узнал больше информации, чем в течение года, пока оформлял инвалидность.Командир 5-й танковой бригады Александр Батурин получил травму при обстреле. Как вспоминает, обратился он в санитарную часть только через два дня… было некогда. Как и все участники, Александр теперь имеет инвалидность. Сначала он сомневался по поводу участия в проекте, но жена смогла убедить в обратном.Дмитрий Тимофеев совсем недавно встал на ноги, до этого передвигался на коляске, при этом он плохо видит и, по его утверждению, со временем полностью потеряет зрение.- Мы столкнулись со своим «болячками» один на один, но когда увидели, как люди справляются со своими ограничениями, были в шоке. Некоторые ребята приехали с упадническим настроением, с мыслями «да кому это все нужно», а к концу проекта у них возникло желание и мотивация двигаться. Спрашивали: «А когда еще встретимся?». Мы очень сдружились, хотя до этого друг друга не знали, - рассказывает Дмитрий.На вопрос «как он смог подняться с коляски» Дмитрий ответил, что помогла ему в этом жена, бывшая спортсменка, которая получила травму позвоночника. Она имела опыт реабилитации и заставила мужа поверить в себя и встать на ноги. Дмитрий рассказывает, что были и слезы, и скандалы, и ощущение беспомощности, и ненависть на всех, что другие могут ходить, а он прикован к инвалидной коляске. Но все же настойчивость жены и его сила воли помогли ему начать ходить.- Разочарование приходит, когда ты отходишь от войны. Когда понимаешь, что ты не тот полноценный человек, кем был раньше. Надо многое решать для себя, ставить новые планы в жизни. Что я умею? Я из семьи военных, вся жизнь связана с армией. Я могу разобрать танк и любую колесно-гусеничную технику с закрытыми глазами. А к гражданской жизни не привык, - делится мужчина.На данный момент благодаря проекту и фонду «Защитники Отечества» у Дмитрия Тимофеева бурная деятельность, направленная на юридическую, консультационную и другую помощь участникам СВО. Тем более что Дмитрий стал помощником депутата.В самом названии проекта заложена глубокая философская мысль, что только равный сможет понять и помочь равному. Это про взаимоподдержку, взаимовыручку, когда тот, кто прошел уже путь, сможет помочь преодолеть его, тому кто только столкнулся с трудностями.Фото: РОФ «Общество без барьеров»