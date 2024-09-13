24-летний житель Бурятии уехал в Иркутск и пропал

В Иркутске разыскивают 24-летнего Ивана Черкасова. Вчера ночью, 12 сентября, он вышел из дома и не вернулся.

Молодой человек приехал в Иркутск из Бурятии вместе с друзьями 10 сентября. Вместе они арендовали квартиру в Октябрьском округе. 12 сентября около 2 часов ночи Иван ушел из дома и не вернулся. Последний раз его видели около 4-х утра в районе Верхней набережной. В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области сообщили приметы разыскиваемого: 20-25 лет, рост около 175-180 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы темно-русые.

Был одет в куртку бежевого цвета, темно-синие штаны и серые кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Ивана Черкасова, просьба сообщить по телефонам: 8(964)119-64-20, 8(950)113-11-37 или 102.

Фото: ГУ МВД по Иркутской области