Алиментщика в Бурятии сопроводили в колонию под конвоем

За злостное уклонение от уплаты алиментов жителя Улан-Удэ отправили в колонию-поселение. При этом суд обязал его выплачивать алименты до совершеннолетия ребенка и погасить имеющуюся задолженность в размере более 800 тысяч рублей.

В судебном заседании установлено, что приговором суда мужчина признан виновным в неуплате алиментов без уважительных причин.

- За это ему назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ условно. Однако за неисполнение возложенных обязанностей в феврале 2024 года условное осуждение было отменено, так как к отбыванию наказания виновный не приступил и скрылся. После задержания он заключен под стражу, - рассказали в прокуратуре республики.

Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ исправительные работы осужденному заменил на лишение свободы с отбыванием в колонии-поселении, куда он был направлен под конвоем.

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