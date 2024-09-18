Общество 18.09.2024 в 16:05

Алиментщика в Бурятии сопроводили в колонию под конвоем

Своему ребенку он обязан выплатить еще 800 тысяч рублей
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Алиментщика в Бурятии сопроводили в колонию под конвоем

За злостное уклонение от уплаты алиментов жителя Улан-Удэ отправили в колонию-поселение. При этом суд обязал его выплачивать алименты до совершеннолетия ребенка и погасить имеющуюся задолженность в размере более 800 тысяч рублей.

В судебном заседании установлено, что приговором суда мужчина признан виновным в неуплате алиментов без уважительных причин.

- За это ему назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ условно. Однако за неисполнение возложенных обязанностей в феврале 2024 года условное осуждение было отменено, так как к отбыванию наказания виновный не приступил и скрылся. После задержания он заключен под стражу, - рассказали в прокуратуре республики.

Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ исправительные работы осужденному заменил на лишение свободы с отбыванием в колонии-поселении, куда он был направлен под конвоем.

Фото: Номер один

Теги
алименты

Все новости

Жители Бурятии могут оплачивать услуги на портале МФЦ без комиссии
18.09.2024 в 17:31
Закаменский район в Бурятии накрыло снегом
18.09.2024 в 17:31
Владимир Павлов: «Наше образование – их труд»
18.09.2024 в 17:16
В центре Улан-Удэ передвинули остановки
18.09.2024 в 17:12
В центре Улан-Удэ построят три многоуровневых паркинга
18.09.2024 в 16:58
Сотрудник УФСИН Бурятии стал Почетным донором России
18.09.2024 в 16:40
25 воспитанников центра «Добрый» в Кяхтинском районе обрели семьи
18.09.2024 в 16:26
Алиментщика в Бурятии сопроводили в колонию под конвоем
18.09.2024 в 16:05
Погибшему герою СВО поставили памятник в районе Бурятии
18.09.2024 в 15:38
Золотую осень в районах Бурятии резко сменил снежный минус
18.09.2024 в 15:19
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 сентября

Читайте также
Жители Бурятии могут оплачивать услуги на портале МФЦ без комиссии
Можно оплачивать все услуги, кроме ЖКХ
18.09.2024 в 17:31
Закаменский район в Бурятии накрыло снегом
Фото наступающей зимы поделились местные госинспекторы
18.09.2024 в 17:31
Владимир Павлов: «Наше образование – их труд»
Бурятский республиканский педагогический колледж отметил 100-летие со дня основания
18.09.2024 в 17:16
В центре Улан-Удэ передвинули остановки
Их заприметили деревянным настилом и жёлтой «зеброй»
18.09.2024 в 17:12
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru