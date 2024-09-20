В Закаменском районе скоро откроют детский сад

В Бурятии готовят к открытию очередной детский сад. Новое здание расположено в улусе Санага Закаменского района. Дошкольное учреждение сможет принять 100 малышей.

- Закаменский район — один из наиболее динамично развивающихся районов Бурятии. В течение последних лет здесь наблюдается активное строительство как в самом райцентре - городе Закаменске, так и в других населённых пунктах. Вот и в улусе Санага совсем скоро откроют новый детский садик, - отметили в управлении капитального строительства Бурятии.









Во время строительства возникали трудности, например, дефицит рабочей силы, характерный для многих объектов. Несмотря на все сложности, строительство детсада завершили. В настоящее время в здании проводятся заключительные работы - расстановка мебели и уборка.

На первом этаже детского сада размещены две групповые ячейки, а также медицинский пункт, пищеблок, прачечная, охрана и методический кабинет. На втором этаже есть три групповые ячейки и залы для спортивных и музыкальных занятий.

Фото: управление капитального строительства РБ