Владимир Павлов наградил лучших учителей Бурятии

В системе образования Бурятии ежегодно проводится целый ряд республиканских конкурсов среди педагогических работников «Воспитатель года», «Учитель года», «Психолог года», «Директор года» и другие. Учителя также активно участвуют в конкурсах российского уровня.В этом году всех порадовала приятная новость о том, что на одном таком всероссийском конкурсе победила учитель бурятского языка Светлана Раданжапова из Республиканского бурятского национального лицея-интерната №1 (Улан-Удэ). Талантливый педагог стала первой на профессиональном конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы-2024», который прошел в Казани.Светлана Раданжапова и другие педагоги, добившиеся в своей работке высоких результатов, были торжественно награждены. В церемонии награждения участвовали глава Бурятии Алексей Цыденов и председатель Народного Хурала Владимир Павлов. Чествование учителей на таком уровне подчеркнуло то большое внимание, которое уделяется в регионе поддержке и развитию образования.В Бурятии о победе Светланы Раданжаповой первым узнал глава республики. «За полтора часа до официального объявления», - рассказал Алексей Цыденов. Главе республики позвонил министр просвещения России. Сообщив радостную новость, он сказал, что по правилам, Бурятия должна будет принять следующий конкурс у себя. Отметил, что это всероссийский конкурс, что провести его достойно непросто. Федеральный министр спросил – готова ли республика к этому? «Я сказал, если наши выиграли, мы все остальное сделаем. Для нас проведение такого мероприятия, конечно, хлопотно, но это приятные хлопоты. И мы будем встречать учителей родного языка со всей России и проводить конкурс», - поделился глава Бурятии, поздравляя победительницу.Владимир Павлов в своем поздравлении отметил, что в профессиональных конкурсах принимают участие много учителей и конкуренция там высокая. В ходе церемонии награждения были отмечены педагоги из самых разных районов и городов республики. Они выходили один за другим и под аплодисменты собравшихся получали дипломы, букеты цветов, подарки.«В условиях высокой конкуренции вы стали лучшими из лучших. Вы стали победителями конкурсов. Мы вас искренне поздравляем. Профессиональное признание вы заслужили, конечно, своим неустанным трудом, своей творческой энергией, стремлением достичь высоких результатов. Это ваш значимый вклад в развитие системы образования нашей республики», - сказал председатель Народного Хурала педагогам, назвав их труд бесценным.Он заверил, что обеспечение условий для достижения высокого качества образования, воспитания гармонично развитой, социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народа, является одним из приоритетных направлений в работе органов государственной власти.«На решения этой задачи направлены усилия главы Республики Бурятия, Народного Хурала, правительства, органов местного самоуправления. Решены и решаются многие вопросы, касающиеся материально-технического обновления наших образовательных учреждений, внедрения новых стандартов и технологий, многого другого. Но главную роль в достижении поставленных целей играете, конечно, вы. Играют педагогические коллективы. Играет профессионализм и ответственность учителя», - обратился Владимир Павлов к собравшимся на награждении.Он напомнил, что президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным поставлена задача повышения престижа профессии учителя, повышения потенциала педагогических работников.«Мы все работаем над этой задачей. Мы обязаны ее выполнить. Я всех вас поздравляю с профессиональным праздником. С Днем учителя! Желаю вам крепкого здоровья, мира, благополучия, дальнейших творческих успехов в педагогической деятельности. Уверен – вы достигните еще большего и покажете пример другим. Это будет очень большой вклад в достижение тех целей, о которых мы с вами говорим», - выступил Владимир Павлов.Фото: «Номер один»