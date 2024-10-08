Девушка из Улан-Удэ прошла в финал международного конкурса красоты

Вчера, 7 октября, 23-летняя улан-удэнка Дарья Шатова прошла в финал международного конкурса красоты «Мисс офис» и оказалось в топ-10 участниц из России и зарубежья. Уже в ноябре она будет представлять Бурятию на большой сцене в Москве.

На протяжении трех недель в соцсетях шло активное голосование среди множества участниц конкурса красоты. Дарья уверена, что без поддержки своих земляков, близких, друзей и знакомых просто бы не справилась и не попала в финал.

- Первые две недели я не попадала в топ-10, а вот на последней неделе я, наконец, оказалась в нем! Поддержка была просто колоссальной. Мне даже писали люди из других городов, совершенно незнакомые, и это было очень приятно. Вчера я узнала, что прошла в финал. Я плакала, долго плакала от счастья, столько теплых слов поддержки получила. Уже в ноябре я буду представлять РДЦ «ДоброДом» и нашу республику на большой сцене в Москве. Спасибо всем, кто был рядом. Вы невероятны, - рассказала Дарья корреспонденту «Номер один».

Напомним, что девушка модельной внешности с ростом 180 см активно погрузилась в волонтерство и трудится ведущим специалистом в ресурсном центре «ДоброДом».

- С самого детства во мне было много энергии. Раньше я направляла ее в спорт, теперь – и в общественную деятельность. Каждый новый день – новые идеи для проектов. Ставлю цель и иду к ней. Верю, что нет ничего невозможного. Главное – проявить желание, - рассказывает о себе красавица Дарья на официальной странице конкурса.

Победительница конкурса получит главный приз в 3 млн рублей и у нашей землячки есть все шансы забрать его.

Фото: из личного архива Дарьи Шатовой