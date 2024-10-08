Общество 08.10.2024 в 13:44

На севере Бурятии почти не осталось асфальта

Ситуацию попытается исправить недавно созданная дорожно-строительная служба
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Текст: Андрей Константинов
На севере Бурятии почти не осталось асфальта
Созданное в Бурятии государственное учреждение «Дорожно-строительная служба РБ» зашла в Муйский район республики. Перед предприятием стоит непростая задача – привести дороги района в более-менее приличное состояние.

Как сообщил директор организации Александр Прокофьев в вайбер-чате «Муя-инфо.24/7», «Дорожно-строительная служба» будет содержать в районе региональные автодороги. Это трассы Таксимо - Бодайбо и Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо (с 256 по 420 км).

«Дорога досталась нам, мягко говоря, в плачевном состоянии. Износ порядка 90%. Асфальту, который сейчас по посёлку Таксимо, уже около 40 лет. Сейчас пока в экстренном порядке будем посыпать щебеночно-песчаной смесью и притрамбовывать виброплитой, чтобы не было аварийности. В дальнейшем на весну произведём закупку холодного асфальтобетона, как временная мера, выполним ямочный ремонт. Это касается только региональной дороги», - рассказал Александр Прокофьев.

В дальнейших планах организации - поставка асфальтобетонного завода. Сейчас прорабатываются варианты, какой будет завод, и по выделению финансирования. После этого планируется приступить к полноценному ремонту дорог.

Напомним, поручение о создании государственной службы по ремонту дорог на севере Бурятии глава республики дал в начале этого года. Причиной этого стало отсутствие подрядных организаций, желающих ремонтировать там дороги. Так, в течение двух лет Бурятрегионавтор объявлял торги на капремонт участков автодорог Северобайкальск - Даван и Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо. Однако за это время ни один подрядчик не изъявил желание выполнить эти работы. Ситуацию усугубляло отсутствие на севере своего асфальтового завода, а также возросший трафик грузовиков, задействованных в модернизации БАМа.

Фото: «Номер один»
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ремонт дороги

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