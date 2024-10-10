Общество 10.10.2024 в 11:56

Игорь Шутенков поручил усилить уборку города в месячник чистоты

Генеральная уборка Улан-Удэ завершится 19 октября общегородским субботником
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Текст: Служба информации "Номер один"
Игорь Шутенков поручил усилить уборку города в месячник чистоты

Игорь Шутенков поручил усилить уборку города в месячник чистоты. Генеральная уборка Улан-Удэ идет с 21 сентября и завершится 19 октября общегородским субботником.



– Прошу оперативно вывозить мешки с мусором, собранные во время субботников. Районным администрациям выдавайте талоны на вывоз мусора, чтобы они не чувствовали себя ограничено. Сколько надо – столько выделяйте. Листву надо убирать. Неубранная листва на дороге после дождя становится источником опасности для автомобилистов. Тормозной путь увеличивается, возрастает аварийность. Усиливаем работу, – поручил Игорь Шутенков на планерном совещании Комитету городского хозяйства и районным администрациям.

В рамках месячника чистоты предприятиям и организациям вручают уведомления об уборке территории, чистке фасадов, озеленении. Организациям и предприятиям, которые не следят за прилегающей территорией, выписывают уведомления об устранении нарушений.

Минимальный перечень работ по содержанию прилегающих территорий включает: создание и содержание зеленых насаждений, кошение газонов и травы, содержание и восстановление покрытия дорожек, пешеходных коммуникаций, проездов, дорожного полотна, очистку от мусора, снега, скоплений дождевых и талых вод и т.д.

Сообщить о нарушении Правил благоустройства можно по телефону Управления административного контроля КГХ: 37-72-52.

 

Фото: администрация Улан-Удэ

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