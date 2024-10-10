В Улан-Удэ горожане жалуются на плохую работу маршруток

Горожанин, проживающий в мкр. Дивизионный, опубликовал в соцсетях пост, в котором выразил недовольство маршрутом №100. Пользователь соцсетей пишет, что «невозможно уехать нормально на работу ни в выходные дни, ни в будние».

- Стоишь по полчаса, по часу. И нет ни одной маршрутки, - высказывает свой гнев горожанин.

Другие пользователи его поддерживают: ведь помимо частных маршрутов, зачастую плохо работает и муниципальный. Автобусы либо ломаются, либо отклоняются от графика движения по времени.

«Мне вообще кажется, что с 1 сентября количество маршруток должно быть больше на треть. Жаль, что пустили работу маршруток на самотёк. В этой сфере давно надо наводить порядок», - выразила свое мнение одна из горожанок.

Также улан-удэнцы говорят, что было бы хорошо, если бы водители маршруток использовали терминалы.

«Раздражает, когда приходится специально снимать деньги для маршруток».

Между тем, другие пользователи соцсетей сообщают о том, что «водителям маршруток банки массово блокируют карты из-за переводов. Скоро оплата будет только наличными или вообще уменьшится количество машин и будем стоять часами на остановках», «Вы правы, скоро так и будет, например, в районном нашем микрике уже так сделали, хочешь не хочешь ищи-снимай-плати».





Фото: "Номер один"