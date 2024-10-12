Общество 12.10.2024 в 15:01
Жителей Бурятии предупредили об ухудшении погоды
Снег и сильный ветер обрушатся на республику
Текст: Андрей Константинов
По данным гидрометцентра Бурятии, 13 октября в республике резко испортился погода. Ожидается снег и установление снежного покрова, усиление ветра до 20 м/с, а также понижение температуры.
Как сообщают синоптики, сегодня ночью по республике местами небольшие, по северной половине до умеренных осадков в виде мокрого снега и снега. Днем также будет идти снег, ожидается установление снежного покрова. Прогнозируется переменный ветер 7-12, утром и днем в отдельных районах до 15-20 м/с.
Температура ночью будет 0, -5, местами -9, -14, днем +1, +6, местами 0, -5.
В Улан-Удэ ночью осадков не ожидается, днем выпадет снег. Ветер переменный 6-11, днем порывы до 15-18 м/с. Температура сегодня ночью будет -1, -3, днем +2, +4 градуса.
«Будьте предельно осторожны, откажитесь от дальних поездок, выходов на горные маршруты и водоемы. Проверьте исправность отопительных печей и дымоходов. Не перегружайте электросети», - предупреждают жителей в МЧС Бурятии.
Фото: «Номер один»
Как сообщают синоптики, сегодня ночью по республике местами небольшие, по северной половине до умеренных осадков в виде мокрого снега и снега. Днем также будет идти снег, ожидается установление снежного покрова. Прогнозируется переменный ветер 7-12, утром и днем в отдельных районах до 15-20 м/с.
Температура ночью будет 0, -5, местами -9, -14, днем +1, +6, местами 0, -5.
В Улан-Удэ ночью осадков не ожидается, днем выпадет снег. Ветер переменный 6-11, днем порывы до 15-18 м/с. Температура сегодня ночью будет -1, -3, днем +2, +4 градуса.
«Будьте предельно осторожны, откажитесь от дальних поездок, выходов на горные маршруты и водоемы. Проверьте исправность отопительных печей и дымоходов. Не перегружайте электросети», - предупреждают жителей в МЧС Бурятии.
Фото: «Номер один»
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