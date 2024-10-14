Госинспектор в Бурятии встретился в лесу с медведем

В Тункинском национальном парке на камеру попал молодой медведь, нагуливающий жир к зиме. По подсчетам местных работников, в этом году всего там обитает около 400 косолапых.

Видео с упитанным косолапым предоставил государственный инспектор оперативной группы Тункинского национального парка Игорь Смолин.

- Медведи готовятся к спячке основательно, уже с конца лета – когда световой день начинает сокращаться, а корма еще много. В день мишка потребляет до 20 тысяч ккал, нагуливая за сезон до 15 см жира. Жиры помогут пережить длинный период без пищи. Медвежья берлога располагается в каком-нибудь укромном месте, скрытом от посторонних глаз, но опытный охотник может легко обнаружить медвежье зимовье в лесу. Его внимание привлекут заломы деревьев с обломанными ветвями, расположенные вокруг берлоги. Засыпает медведь не сразу, в холодную зиму спит крепко, а вот в оттепель спит чутко, - рассказали в отделе науки и экологического просвещения Тункинского нацпарка.

Фото: скриншот видео Тункинский нацпарк