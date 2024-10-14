Более 900 семей в Бурятии воспитывают детей-сирот. Всего в Бурятии на сегодня проживает 4719 детей без родителей.

- В Бурятии сейчас проживает 4719 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из этого числа 4648 детей или 98,5 процентов находятся на воспитании под опекой и в приемных семьях, - сообщили в минсоцзащиты РБ.

Семьи, которые приняли под опеку детей или усыновили их, получают ежемесячные выплаты на содержание детей. В среднем это более 8,5 тысяч рублей на одного ребенка, для северных районов – свыше 9 тысяч рублей на каждого ребенка.

Также приемным родителям предусмотрено ежемесячное денежное вознаграждение по договору о приемной семье, размер которого зависит от возраста ребенка, состояния его здоровья, района проживания в республике и количества приемных детей в семье. Размер вознаграждения составляет от 6,5 до 14 тысяч рублей на каждого приемного ребенка.

Дополнительно для стимулирования приемных родителей, воспитывающих подростков в возрасте от 10 до 18 лет, выплачивается еще по 14 тысяч рублей на каждого подростка. Доплата приемному родителю, воспитывающему пять и более приемных детей, составляет порядка 41 тысячи рублей.

На сегодня в региональном банке есть анкеты 316 детей, нуждающихся в усыновлении. По сравнению с 2012 годом их количество снизилось в 2,7 раза.

Фото: loon.site