Общество 30.10.2024 в 09:20
Дрейфовавший два месяца в море Михаил Пичугин прилетел в Бурятию
Общаться с журналистами мужчина отказался
Текст: Лариса Ситник
Ставший известным на всю страну Михаил Пичугин сегодня прилетел домой в Улан-Удэ. Мужчина прибыл в столицу Бурятии в 6.35 утра на московском рейсе.
Встречать Михаила прибыли его друзья, журналисты и замминистра соцзащиты Бурятии. В ожидании прибытия самолёта корреспонденты случайно познакомились с соседями Михаила, которые также приехали в аэропорт. Они проживают в поселке Никольский.
- Он наш сосед. Вырос у нас на глазах. Мама такая хорошая у них. Михаил и его брат - ребята хорошие, дружные. И племянник Михаила тоже такой славный мальчик был. Просто поехали в отпуск и вот так получилось. Никто не мог подумать, что вот так случится. Отец был и охотник, и рыбак. Везде они вместе ездили, - сказала соседка семьи Пичугиных Татьяна.
Замминистра соцзащиты Бурятии Анатолий Кириллов рассказал, какую поддержку получит Михаил Пичугин.
- Мы предложим ему реабилитацию, окажем поддержку, компенсируем расходы на билеты и прочую необходимую помощь. Средства будут выделены из республиканского бюджета как материальная помощь, - отметил чиновник.
Как только Михаил оказался в аэропорту, двое друзей сразу взяли его под руки и повели к машине. Отвечать на вопросы журналистов Михаил не захотел. Мужчина не проронил ни слова. Лишь один из его друзей, уже усаживаясь в машину, сказал, что с Михаилом все в порядке, и чтобы журналисты отстали.
Напомним, Михаил Пичугин с братом и 15-летним племянником путешествовал на катамаране «Байкат» по маршруту Сахалин - Шантарские острова - Сахалин. 9 августа они отправились обратно с островов на север Сахалина. Однако по пути у них сломался мотор и катамаран начал дрейфовать в Охотском море. Поиски пропавших людей не принесли результата. Только 14 октября катамаран случайно обнаружило рыболовецкое судно. К этому моменту брат и племянник Михаила уже погибли, только он один остался в живых. Судно, спасшее Михаила, доставило его по своему маршруту следования в Магадан, где мужчину госпитализировали в областную больницу.
Между тем по факту происшествия с катамараном и гибели людей следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта). Если будет доказано, что трагедия произошла по вине Михаила Пичугина, так как именно он выступал организатором поездки, ему грозит до семи лет колонии.
Встречать Михаила прибыли его друзья, журналисты и замминистра соцзащиты Бурятии. В ожидании прибытия самолёта корреспонденты случайно познакомились с соседями Михаила, которые также приехали в аэропорт. Они проживают в поселке Никольский.
- Он наш сосед. Вырос у нас на глазах. Мама такая хорошая у них. Михаил и его брат - ребята хорошие, дружные. И племянник Михаила тоже такой славный мальчик был. Просто поехали в отпуск и вот так получилось. Никто не мог подумать, что вот так случится. Отец был и охотник, и рыбак. Везде они вместе ездили, - сказала соседка семьи Пичугиных Татьяна.
Замминистра соцзащиты Бурятии Анатолий Кириллов рассказал, какую поддержку получит Михаил Пичугин.
- Мы предложим ему реабилитацию, окажем поддержку, компенсируем расходы на билеты и прочую необходимую помощь. Средства будут выделены из республиканского бюджета как материальная помощь, - отметил чиновник.
Как только Михаил оказался в аэропорту, двое друзей сразу взяли его под руки и повели к машине. Отвечать на вопросы журналистов Михаил не захотел. Мужчина не проронил ни слова. Лишь один из его друзей, уже усаживаясь в машину, сказал, что с Михаилом все в порядке, и чтобы журналисты отстали.
Напомним, Михаил Пичугин с братом и 15-летним племянником путешествовал на катамаране «Байкат» по маршруту Сахалин - Шантарские острова - Сахалин. 9 августа они отправились обратно с островов на север Сахалина. Однако по пути у них сломался мотор и катамаран начал дрейфовать в Охотском море. Поиски пропавших людей не принесли результата. Только 14 октября катамаран случайно обнаружило рыболовецкое судно. К этому моменту брат и племянник Михаила уже погибли, только он один остался в живых. Судно, спасшее Михаила, доставило его по своему маршруту следования в Магадан, где мужчину госпитализировали в областную больницу.
Между тем по факту происшествия с катамараном и гибели людей следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта). Если будет доказано, что трагедия произошла по вине Михаила Пичугина, так как именно он выступал организатором поездки, ему грозит до семи лет колонии.
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