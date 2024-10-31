Общество 31.10.2024 в 15:58
В Бурятии недостатки на мосту за 70 миллионов обещали устранить
Они не влияют на безопасность проезда, заверили власти
Текст: Андрей Константинов
Власти Кяхты ответили на жалобы местных жителей, которым не понравился новый мост на ул. Банзарова за 70 миллионов рублей. Они подтвердили, что к мосту, действительно, есть ряд замечаний, которые, впрочем, не влияют на безопасность проезда.
Подрядчику уже выписано предписание об устранении недостатков: укреплении барьерного ограждения и исправлении сегрегации асфальтобетонного покрытия на тротуаре.
«Объект будет введен в эксплуатацию после устранения всех недостатков», - заверила местных жителей в вайбер-чате «Кяхта-инфо.24/7» глава города Александра Протасова.
Напомним, на днях жители Кяхты обратились в региональное отделение Общероссийского народного фронта в Бурятии с жалобами на новый мост, реконструкция которого завершилась в этом году.
Как сообщали в ОНФ, местные жители обнаружили на новом объекте массу нарушений. Там не были закреплены и шатались ограждения. Фонарей на 30 метров моста оказалось всего два. Самое большое возмущение вызвал асфальт тротуара, который можно было раскрошить даже пальцами.
«Народный фронт» уже обратился в прокуратуру с просьбой проверить мост.
Фото: «Кяхта-инфо.24/7»
Подрядчику уже выписано предписание об устранении недостатков: укреплении барьерного ограждения и исправлении сегрегации асфальтобетонного покрытия на тротуаре.
«Объект будет введен в эксплуатацию после устранения всех недостатков», - заверила местных жителей в вайбер-чате «Кяхта-инфо.24/7» глава города Александра Протасова.
Напомним, на днях жители Кяхты обратились в региональное отделение Общероссийского народного фронта в Бурятии с жалобами на новый мост, реконструкция которого завершилась в этом году.
Как сообщали в ОНФ, местные жители обнаружили на новом объекте массу нарушений. Там не были закреплены и шатались ограждения. Фонарей на 30 метров моста оказалось всего два. Самое большое возмущение вызвал асфальт тротуара, который можно было раскрошить даже пальцами.
«Народный фронт» уже обратился в прокуратуру с просьбой проверить мост.
Фото: «Кяхта-инфо.24/7»
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