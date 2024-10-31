Общество 31.10.2024 в 15:58

В Бурятии недостатки на мосту за 70 миллионов обещали устранить

Они не влияют на безопасность проезда, заверили власти
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии недостатки на мосту за 70 миллионов обещали устранить
Власти Кяхты ответили на жалобы местных жителей, которым не понравился новый мост на ул. Банзарова за 70 миллионов рублей. Они подтвердили, что к мосту, действительно, есть ряд замечаний, которые, впрочем, не влияют на безопасность проезда.

Подрядчику уже выписано предписание об устранении недостатков: укреплении барьерного ограждения и исправлении сегрегации асфальтобетонного покрытия на тротуаре.

«Объект будет введен в эксплуатацию после устранения всех недостатков», - заверила местных жителей в вайбер-чате «Кяхта-инфо.24/7» глава города Александра Протасова.

Напомним, на днях жители Кяхты обратились в региональное отделение Общероссийского народного фронта в Бурятии с жалобами на новый мост, реконструкция которого завершилась в этом году.

Как сообщали в ОНФ, местные жители обнаружили на новом объекте массу нарушений. Там не были закреплены и шатались ограждения. Фонарей на 30 метров моста оказалось всего два. Самое большое возмущение вызвал асфальт тротуара, который можно было раскрошить даже пальцами.

«Народный фронт» уже обратился в прокуратуру с просьбой проверить мост.

Фото: «Кяхта-инфо.24/7»
Теги
мост

Все новости

В Бурятии мужчина на автомобиле пытался похитить девочку
31.10.2024 в 16:59
Ветераны СВО могут возместить расходы на технические средства реабилитации
31.10.2024 в 16:56
Предприниматели Бурятии получат субсидии на развитие туризма
31.10.2024 в 16:11
В Бурятии недостатки на мосту за 70 миллионов обещали устранить
31.10.2024 в 15:58
В Бурятии молодой сельчанин обворовал пустующий дом
31.10.2024 в 15:41
Бывший председатель правления «БайкалБанка» получил новый срок
31.10.2024 в 15:34
Улан-удэнцев зовут на «Казачьи забавы»
31.10.2024 в 15:25
В Улан-Удэ все пять кандидатов на пост мэра допущены к конкурсу
31.10.2024 в 14:45
В Кабанском районе росгвардейцы спасли женщину на пожаре
31.10.2024 в 14:14
В Бурятии ухудшается ситуация с бешенством
31.10.2024 в 13:58
ЗУРХАЙ
с 30 октября по 5 ноября

Читайте также
Ветераны СВО могут возместить расходы на технические средства реабилитации
Расходы свыше стоимости электронного сертификата покроет фонд «Защитники Отечества»
31.10.2024 в 16:56
У приехавшего в Бурятию монгола могут отнять супердорогие часы
Иностранец не задекларировал их при въезде в республику
31.10.2024 в 13:49
Власти Улан-Удэ избавились от мусорного полигона
Он передан в управление «ЭкоАльянсу»
31.10.2024 в 12:45
Сегодня в Улан-Удэ отключат холодную воду на нескольких улицах
Причина отключения – технологическое присоединение к сетям
31.10.2024 в 12:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru