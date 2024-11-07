В Бурятии сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений. Но по-прежнему растет число мошенничеств с использованием цифровых технологий.

- Проведенный прокуратурой республики анализ состояния преступности показал, что по итогам 10 месяцев текущего года в республике снизилось число зарегистрированных преступлений на 5,8% (15 349 против 16 288 в аналогичном периоде прошлого года), - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (-12,2%), убийств (-12,4%), краж (-29,5%), грабежей (-40%), разбоев (-13,8%).

Отмечается рост криминальных посягательств, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью (+9,1%), незаконным оборотом оружия (+12,3%) и наркотиков (+8,7%), хулиганств (+50%).

Снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах (-20,7%), в состоянии алкогольного опьянения (-17,5%). Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 21,9% и 36,3% соответственно.

- Сохраняется рост количества преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. За 10 месяцев 2024 года зарегистрированы 5268 таких преступлений (+22,1%), большую часть которых составили мошенничества и хищения денежных средств с банковского счета (3 170), - добавили в прокуратуре РБ.

Несовершеннолетними либо при их соучастии совершены 309 преступлений (305 в прошлом году).

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