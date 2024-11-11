До конца года в Улан-Удэ построят новую поликлинику

В Улан-Удэ продолжается строительство поликлиники в 103 квартале. Новое медицинское учреждение станет дополнительным филиалом городской поликлиники № 2. Поликлиника сможет обслуживать 250 посетителей в сутки.

- На сегодняшний день конструктив здания и кровельные работы завершены, тепловой контур закрыт. Проводятся работы по утеплению фасада и его отделке. В течение ближайших двух недель планируется полностью завершить эти работы. Затем в помещениях будут установлены дверные проёмы, уложена плитка и линолеум. Подрядчик соблюдает график, и мы планируем сдать объект до конца года. Сейчас здание готово на 75%, - рассказал начальник управления капстроительства Бурятии Анатолий Урбанов.

Строители позаботились и о будущем обслуживании здания, выбрав СМЛ-панели для облицовки стен. Такие панели не нуждаются в ежегодной покраске и легко заменяются при необходимости. Если одна из панелей сломается, её легко заменить, что упрощает уход за ними.

Новая поликлиника будет иметь четыре этажа, включая цоколь. Учреждение позволит снизить нагрузку на основное здание и обеспечить медицинское обслуживание жителей «сотых» микрорайонов, а также близлежащих сёл Тарбагатайского района.

Строительство должно завершиться до конца этого года. Работы ведутся в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Фото: управление капитального строительства РБ