Общество 13.11.2024 в 13:26

В Бурятии всероссийская акция «БумБатл» достигла впечатляющих результатов

За два месяца сотрудниками Минприроды РБ было собрано более 500 кг макулатуры
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии всероссийская акция «БумБатл» достигла впечатляющих результатов

В Бурятии всероссийская акция «БумБатл» достигла впечатляющих результатов. Акция по сбору макулатуры проводится по всей стране с 23 сентября по 15 ноября (возрастное ограничение 0+). Министерство природных ресурсов и экологии Бурятии с энтузиазмом поддержало экологическую акцию. За два месяца сотрудниками Минприроды Бурятии было собрано более 500 кг макулатуры. 

- За два месяца активного участия сотрудники Минприроды Бурятии собрали и сдали более 500 килограммов макулатуры - впечатляющий результат, который значительно превысил первоначальные планы. Эта инициатива, начавшаяся с простого призыва к сбору макулатуры на рабочем месте, быстро переросла в масштабную акцию, - прокомментировали в министерстве.

Многие сотрудники, вдохновленные целью акции, организовали сбор макулатуры не только на рабочем месте, но и в своих домах, привлекая к участию семью, родственников, друзей и соседей.

На протяжении последних лет Минприроды Бурятии активно привлекает всех желающих для сбора макулатуры – это работники госучреждений, коммерческие компании, общественные организации, волонтеры, студенты и школьники. К примеру, в 2022 году всего за две недели акции в Бурятии было собрано более 2,5 тысячи тонн макулатуры, что спасло от вырубки около 50 тысяч деревьев, или 500 гектаров леса.


Таким образом, «БумБатл» стал не просто акцией по сбору макулатуры, а настоящим движением за экологическую ответственность в масштабах всего региона.

Успех акции подчеркивает растущее осознание важности бережного отношения к окружающей среде среди населения Бурятии.

Сбор макулатуры – это не только практический вклад в сохранение лесов, но и значительный шаг к снижению объемов отходов, отправляемых на свалки.

Переработка 500 килограммов макулатуры предотвращает вырубку десятков деревьев, снижает потребление воды и энергии, необходимых для производства новой бумаги, и уменьшает выбросы парниковых газов в атмосферу. Это наглядный пример того, как небольшие действия каждого человека могут иметь огромный положительный эффект на экологическую ситуацию в целом.

- Министерство природы Бурятии выражает искреннюю благодарность всем, кто принял участие в акции «БумБатл»! Особо хочется выделить студентов и школьников за их активность и креативный подход, а также учеников ресурсного эколого-биологического центра РБ, отметить также студентов Улан-Удэнского техникума экономики, торговли и права, студентов кафедры «Экологии и природопользования» Бурятского госуниверситета за вклад в общее дело сохранения природы.

- Мы уверены, что совместными усилиями сможем сделать наш регион чище, а экологическую культуру – неотъемлемой частью жизни каждого жителя Бурятии. Вместе мы можем добиться значительных результатов в борьбе за чистую окружающую среду! – поблагодарили всех участников акции в Минприроды Бурятии.

Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл» организована АНО «Национальные приоритеты» в сотрудничестве с Всероссийским экологическим движением «Экосистема» и при поддержке Минприроды России. Национальный проект «Экология» реализуется по поручению президента России Владимира Путина.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: Минприроды Бурятии

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