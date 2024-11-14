В конкурсе «Дальний Восток – Земля приключений» участвует 18 фильмов о Бурятии (возрастное ограничение 18+). Прием заявок для участия во втором сезоне конкурса открыт до 30 декабря.

Конкурс стартовал по инициативе вице-премьера – полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

- В настоящее время в оргкомитет конкурса поступило 398 фильмов, это уже почти в два раза больше количества заявок, поступивших в рамках заявочной кампании первого сезона (было 202 заявки). Из них -18 фильмов о путешествиях по Бурятии, - сообщает пресс-служба правительства РБ.

В конкурсе принимают участие жители не только дальневосточных регионов — направили фильм о своем путешествии жители Москвы и Московской области, Алтайского края, Иркутской области, Калужской области, Кировской и Рязанской областей.

На конкурс принимаются короткометражные фильмы до 8 минут о поездке на Дальний Восток. Путешествие должно быть совершено в период не ранее 1 сентября 2022 года и не позднее 30 декабря 2024 года.

Конкурс проходит в следующих номинациях: гран-при (лучшее путешествие); пешее путешествие (пеший поход, веломаршрут по дикой природе); водное путешествие (сплав по реке, морское, подводное путешествие, серфинг); зимнее путешествие (лыжный поход, путешествие на собачьих упряжках, зимний веломаршрут, сноубординг). Отдельное внимание уделяют тем маршрутам, которые воссоздают путешествия первопроходцев и первооткрывателей дальневосточных территорий.

Принять участие в конкурсе могут как дети с десяти лет, но под руководством взрослых, так и сами взрослые, возрастной ценз для которых отсутствует.



Главный приз за лучшее путешествие — 3 млн рублей. Победители в номинациях - по 1 млн рублей, вторые места – по 300 тыс. рублей, третьи места – по 100 тыс. рублей.



Президент России Владимир Путин поручил Минвостокразвития обеспечить проведение конкурса ежегодно, предусмотрев демонстрацию видеофильмов финалистов и победителей конкурса на федеральных телевизионных каналах, на медиаэкранах в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, в мультимедийной развлекательной системе на борту воздушных судов и в вагонах поездов.

Возрастное ограничение 18+

Фото: Номер один