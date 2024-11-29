Работы по подсыпке улиц в Советском районе продолжаются без остановки
Работы по подсыпке улиц в Советском районе продолжаются без остановки.
Сотрудники КБУ, дворники ТСЖ и управляющих компаний активно занимаются подсыпкой тротуаров, остановок, пешеходных переходов, лестничных спусков и дворовых территорий.
Несмотря на непростые погодные условия, они делают всё возможное для безопасности горожан.
- Уважаемые жители города, помните о необходимости соблюдать осторожность! В связи с гололедом вероятность поскользнуться значительно возрастает, - сообщили в администрации района.
Напомним, в администрации Советского района организована работа горячей линии по телефону 21-49-67 для оперативного реагирования на непредвиденные ситуации и принятия заявок от жителей.
Фото: администрация Советского района