Общество 29.11.2024 в 12:22

Работы по подсыпке улиц в Советском районе продолжаются без остановки

Сотрудники комбината по благоустройству и дворники делают все возможное для безопасности горожан
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Текст: Служба информации "Номер один"
Работы по подсыпке улиц в Советском районе продолжаются без остановки

Работы по подсыпке улиц в Советском районе продолжаются без остановки.

Сотрудники КБУ, дворники ТСЖ и управляющих компаний активно занимаются подсыпкой тротуаров, остановок, пешеходных переходов, лестничных спусков и дворовых территорий.

Несмотря на непростые погодные условия, они делают всё возможное для безопасности горожан.

- Уважаемые жители города, помните о необходимости соблюдать осторожность! В связи с гололедом вероятность поскользнуться значительно возрастает, - сообщили в администрации района.

Напомним, в администрации Советского района организована работа горячей линии по телефону 21-49-67 для оперативного реагирования на непредвиденные ситуации и принятия заявок от жителей.

 

Фото: администрация Советского района

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