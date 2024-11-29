Жители Бурятии заработали несколько миллионов на волках

С начала этого года в Бурятии охотникам выплатили 4 миллиона рублей за волков, добытых в рамках регулирования их численности, а также в ходе любительской и спортивной охоты. Как сообщили в Бурприроднадзоре, всего в республике таким образом ликвидировано 500 хищников.«Дополнительно из республиканского бюджета выделено 1,2 млн рублей на выплату вознаграждения за 150 особей хищника. Данная сумма позволит охотникам провести мероприятия для снижения его численности», - отмечают в ведомстве.Для получения выплаты охотнику необходимо предоставить в Бурприроднадзор разрешение на добычу волка, а также шкуру или тушу хищника.Срок охоты на волков в рамках регулирования численности заканчивается 1 декабря. Охотникам необходимо направить сведения о добыче хищника по месту получения в 20-дневный срок, то есть не позднее 20 декабря этого года.