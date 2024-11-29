Общество 29.11.2024 в 12:53

Жители Бурятии заработали несколько миллионов на волках

В республике с начала года ликвидировали 500 серых хищников
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Текст: Андрей Константинов
Жители Бурятии заработали несколько миллионов на волках
Фото: архив «Номер один»
С начала этого года в Бурятии охотникам выплатили 4 миллиона рублей за волков, добытых в рамках регулирования их численности, а также в ходе любительской и спортивной охоты. Как сообщили в Бурприроднадзоре, всего в республике таким образом ликвидировано 500 хищников.

«Дополнительно из республиканского бюджета выделено 1,2 млн рублей на выплату вознаграждения за 150 особей хищника. Данная сумма позволит охотникам провести мероприятия для снижения его численности», - отмечают в ведомстве.

Для получения выплаты охотнику необходимо предоставить в Бурприроднадзор разрешение на добычу волка, а также шкуру или тушу хищника.

Срок охоты на волков в рамках регулирования численности заканчивается 1 декабря. Охотникам необходимо направить сведения о добыче хищника по месту получения в 20-дневный срок, то есть не позднее 20 декабря этого года.

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