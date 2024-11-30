Общество 30.11.2024 в 07:00

Девушка из «железа»

Уроженка Бурятии поставила семь мировых рекордов в пауэрлифтинге
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Текст: Лариса Ситник
Девушка из «железа»
«Из чего же, из чего же сделаны наши девчонки?» - поется в веселой детской песенке. О 19-летней уроженке Бурятии Азизе Гуруевой с уверенностью можно сказать, что она сделана явно не из «загадок и мармеладок». Хотя, глядя на маленькую хрупкую девушку, даже не верится, что она поднимает штангу весом почти в 1,5 центнера… Недавно Азиза стала чемпионкой мира по пауэрлифтингу. О том, как она пришла в мир пауэрлифтинга, который традиционно считается мужским видом спорта, спортсменка рассказала «Номер один».

От гимнастики - к штангам

- Азиза, расскажите о себе. Где вы родились, учились и как пришли к решению заняться пауэрлифтингом?

- Сейчас я являюсь мастером спорта по тяжелой атлетике и жду присвоения звания мастера спорта международного класса по пауэрлифтингу. Родилась 1 сентября 2005 года в Бурятии. Из республики мы с родителями уехали, когда мне было лет пять. Училась в селе Хомутово, затем поступила в училище олимпийского резерва в Иркутске.

В спорте я с девяти лет. В гимнастику меня привела мама, а в силовые виды спорта пришла сама - хотелось научиться красиво поднимать железо.

С 9 до 16 лет я занималась художественной гимнастикой. Затем при поступлении в училище пришла в тяжелую атлетику. За год выполнила норматив мастера спорта. Потом в течение почти года был перерыв. В это время я просто ходила в тренажерный зал. В мае 2024 выполнила норматив мастера спорта по пауэрлифтингу и недавно, в ноябре, норматив мастера спорта международного класса.

- Почему вы выбрали именно пауэрлифтинг, а не другой вид спорта?

- В пауэрлифтинге есть одно упражнение, которое всегда было моим самым любимым и ведущим среди всех остальных – приседание. Мой тренер заметил способность и предложил попробовать себя в этом виде спорта. Мы сравнили протоколы недавно прошедших соревнований, и оказалось, что я могу составить очень хорошую конкуренцию действующим чемпионам.


- Получаете ли вы сейчас какое-либо образование или сосредоточены на работе?

- Я учусь на четвертом курсе в колледже олимпийского резерва в Иркутске и работаю персональным тренером в том же зале, где и тренируюсь.

Совсем недавно была еще и тренером по растяжке. Сначала работала в студии растяжки, позже вела свою группу в зале, где тренируюсь.

За время работы тренером по пауэрлифтингу успела подготовить чемпиона всероссийского турнира и бронзового призера чемпионата мира по пауэрлифтингу. Также ко мне приходят люди, которые занимаются в тренажерном зале для себя. У всех свои цели: похудеть или набрать мышечную массу, спрогрессировать в каком-то отдельном упражнении, изучить технику выполнения упражнений или просто добавить активности в жизнь.

Про стереотипы

- Азиза, планируете ли вы заниматься профессиональным спортом и дальше или рассматриваете другие варианты?

- Планирую выступать на соревнованиях всю свою жизнь. Очень хочу стать популярным спортсменом и пропагандировать чистый спорт. Чувствую в себе огромный потенциал и  точно знаю, что у меня все получится. Мы с моим тренером все для этого делаем.

- Поддержали ли ваше решение заниматься пауэрлифтингом друзья и родные? Не было ли осуждения, навешивания стереотипов?

- Ничьего мнения особо и не спрашивала, более того, о том, что я занимаюсь пауэрлифтингом, многие узнали только после моей победы на всероссийском турнире в мае 2024 года. Осуждение со стороны разных людей есть и сейчас. Ни для кого не секрет, что пауэрлифтинг - это не женский вид спорта. Но, как показывает практика, девочки могут заниматься силовыми видами спорта без каких-либо последствий. Будучи в статусе чемпиона мира, у меня нет травм и голос никак не изменился. Для меня главное то, что меня поддержал мой молодой человек, который и является моим тренером, а остальное неважно.

- Сколько времени в день тратите на тренировки и как готовитесь к соревнованиям?

- В среднем тренируюсь два часа, иногда больше, иногда меньше. Все зависит от того, на что направлена тренировка, каким временем я располагаю и какое у меня общее самочувствие. Перед соревнованиями все, как у всех:  много тренировок, тренируюсь каждый раз как последний, выкладываюсь по максимуму. Тут я к себе очень требовательна, также соблюдаю   режим питания и режим сна. Максимально бережно отношусь к своему организму, стараюсь не делать лишних движений, чтобы ни в коем случае не получить травму.

Я выступаю в весовой категории до 52 кг, фактический вес на соревнованиях был 51,2 кг.

Как становятся чемпионами

- Расскажите о ваших достижениях в спорте и как вы к ним пришли.

- В 2023 году я стала мастером спорта по тяжелей атлетике, выступив на чемпионате России в городе Туле. Мне было 17 лет. Тогда пришлось жертвовать учебой и всем остальным, чтобы полностью отдать себя тренировкам.

Я тренировалась девять раз в неделю (это система двойных тренировок) по самым жестким планам своего тренера, нагрузка всегда была примерно 90 - 100% (околопредельная, чаще всего предельная, чтобы постоянно прогрессировать). Почти на каждой тренировке я устанавливала в разных упражнениях собственные рекорды. Еще я соблюдала режим питания и сна, что помогало мне быстрее восстанавливаться. Удивляюсь, как мой организм выдержал такой стресс. Так что да, получить это звание было трудно.

Пока занималась художественной гимнастикой, также участвовала в различных городских и областных первенствах.

- Расскажите о недавних соревнованиях, где вы стали чемпионкой мира.

- Недавно в Москве проходил чемпионат мира по пауэрлифтингу. В соревнования включены три движения - приседание, жим лежа, становая тяга. В каждом упражнении дается три попытки, чтобы зафиксировать как можно больший вес. Всего делается девять подходов.

Я выступала в возрастной категории «Юноши 17 - 19 лет», весовая категория до 52 кг, в номинации «Пауэрлифтинг без экипировки ДК (со сдачей допинг-контроля)»

Свой самый первый подход в соревнованиях - присед с весом 122,5 кг - с успехом начала с рекорда мира, затем присела еще на два мировых рекорда - с весом 130 и 135 кг. Такого еще никто не видел, все были в восторге от того, как такая маленькая девочка столько приседает. Присед, как я уже говорила, мое самое любимое упражнение.

Следующее упражнение - жим лежа. С таким же успехом вторым и третьим подходами зафиксировала еще два рекорда мира - 60 и 65 кг.

В становой тяге удалось зафиксировать максимально 115 кг. Этого хватило, чтобы установить два мировых рекорда в сумме троеборья - 310 и 315 кг.


В итоге получаем семь рекордов мира, выполнен норматив мастера спорта международного класса. С такими высочайшими результатами попадаю в пул тестирования (бесплатно сдаю допинг-контроль), становлюсь чемпионкой в своей весовой категории, а также абсолютной чемпионкой мира в своей возрастной категории.

В качестве награды получила денежный приз в сумме 20 000 рублей.

- Что вы чувствовали, когда узнали, что стали чемпионкой?

- Была очень удивлена, так как за результатами других спортсменов не наблюдала, переживала, что я еще не совсем готова. Но мои результаты оказались даже выше, чем в категории юниоров (20 - 23 года).

- Какие цели ставите перед собой в будущем?

- Самая важная цель – выполнить присед с весом 175 кг. Хочу снять абсолютный рекорд мира, сейчас он равен 173 кг. Больше никто и никогда столько не приседал в моей весовой категории. Мой тренер в меня верит. И также хочу добиться прогресса в остальных двух упражнениях.

- Удачи вам и спасибо за беседу!

Фото: предоставлено героиней публикации
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