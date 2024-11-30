Общество 30.11.2024 в 15:01
Скандально известная жительница Усть-Баргузина не получит выплаты за погибшего на СВО мужа
Такое решение принял районный суд
Текст: Сергей Березин
Баргузинский районный суд лишил жительницу поселка Усть-Баргузин компенсационной выплаты за гибель ее бывшего мужа на СВО и права на получение удостоверения «Член семьи участника специальной военной операции».
Ранее 22-летняя женщина была лишена родительских прав в отношении четырех детей, которых в апреле этого года оставила без присмотра в нетопленной квартире. По сигналу местных жителей на ее адрес выехала полиция. В жилище царил полный разгром, дети были в раздетом и крайне запущенном состоянии. В суде о лишении ее родительских прав женщина признала исковые требования органов опеки, решение не обжаловала, уехала в другой регион. Вернулась, когда стало известно о гибели ее мужа, и стала добиваться компенсационных выплат.
Между тем, выяснилось, что лишенная родительских прав «мамаша» успела повторно выйти замуж. Ее новым избранником стал 19-летний парень, находившийся в федеральном розыске и задержанный в аэропорту Улан-Удэ при попытке вылета в Москву. Не исключено, что их брак был зарегистрирован в СИЗО Улан-Удэнским городским отделом Управления ЗАГС по Республике Бурятии.
Согласно законодательству России, право на получение социальной поддержки имеют жены погибших участников боевых действий, не вступившие в повторный брак. Это справедливо, так как новое замужество – это создание новой семьи.
Решение Баргузинского районного суда не вступило в законную силу. Сторона лишенной родительских прав новобрачной уже заявила о намерении подать апелляционную жалобу. А в усть-баргузинских вайбер-чатах ее немногочисленные сторонники обрушились на судью с голословными обвинениями.
В соответствии со ст. 298.1 УК РФ, «клевета в отношении судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия, в связи с рассмотрением дел или материалов в суде, наказывается штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов».
Ранее Заиграевский районный суд лишил отца погибшего участника СВО права на компенсационную выплату в связи с тем, что он ни морально, ни материально не участвовал в воспитании и содержании сына.
Таким образом, суды Бурятии восстанавливают справедливость по отношению к участникам СВО, не допуская получения социальной поддержки и компенсационных выплат теми их родственниками, супругами, которые не выполняли своих обязанностей в семьях.
«От надежности семейного тыла зависит психологическое состояние, концентрация, внимание бойцов. А в боевых условиях – их жизнь», – убежден участник СВО, автор телеграм-канала «Мысли вслух» Александр Васильев.
Ранее 22-летняя женщина была лишена родительских прав в отношении четырех детей, которых в апреле этого года оставила без присмотра в нетопленной квартире. По сигналу местных жителей на ее адрес выехала полиция. В жилище царил полный разгром, дети были в раздетом и крайне запущенном состоянии. В суде о лишении ее родительских прав женщина признала исковые требования органов опеки, решение не обжаловала, уехала в другой регион. Вернулась, когда стало известно о гибели ее мужа, и стала добиваться компенсационных выплат.
Между тем, выяснилось, что лишенная родительских прав «мамаша» успела повторно выйти замуж. Ее новым избранником стал 19-летний парень, находившийся в федеральном розыске и задержанный в аэропорту Улан-Удэ при попытке вылета в Москву. Не исключено, что их брак был зарегистрирован в СИЗО Улан-Удэнским городским отделом Управления ЗАГС по Республике Бурятии.
Согласно законодательству России, право на получение социальной поддержки имеют жены погибших участников боевых действий, не вступившие в повторный брак. Это справедливо, так как новое замужество – это создание новой семьи.
Решение Баргузинского районного суда не вступило в законную силу. Сторона лишенной родительских прав новобрачной уже заявила о намерении подать апелляционную жалобу. А в усть-баргузинских вайбер-чатах ее немногочисленные сторонники обрушились на судью с голословными обвинениями.
В соответствии со ст. 298.1 УК РФ, «клевета в отношении судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия, в связи с рассмотрением дел или материалов в суде, наказывается штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов».
Ранее Заиграевский районный суд лишил отца погибшего участника СВО права на компенсационную выплату в связи с тем, что он ни морально, ни материально не участвовал в воспитании и содержании сына.
Таким образом, суды Бурятии восстанавливают справедливость по отношению к участникам СВО, не допуская получения социальной поддержки и компенсационных выплат теми их родственниками, супругами, которые не выполняли своих обязанностей в семьях.
«От надежности семейного тыла зависит психологическое состояние, концентрация, внимание бойцов. А в боевых условиях – их жизнь», – убежден участник СВО, автор телеграм-канала «Мысли вслух» Александр Васильев.
Тегиспецоперация выплаты