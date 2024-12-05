В Бурятии меняется облик городов и сел

«Формирование комфортной городской среды» – это федеральный проект, который реализуется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Основная цель заключается в увеличении доли городов с благоприятной средой вплоть до 80%. Бурятия не исключение. Она также принимает активное участие в программе, облагораживая общественные территории во всех районах.

В Курумканском районе федеральный проект стартовал семь лет назад. За это время там удалось благоустроить четыре дворовых и шесть общественных территорий в с. Курумкан. Еще три – в с. Аргада.

Совсем недавно на территории с. Курумкан завершилось очередное благоустройство Сквера отдыха (ул. Ленина). Три года назад там провели земляные работы, установили ограждение и освещение. В 2022-м специалисты проложили тротуарную дорожку, установили детское оборудование, скамейки, построили сцену и амфитеатр. В этом же году они уложили плитку между сценой и амфитеатром.

«Уже в следующем по результатам голосования мы продолжим благоустраивать данную территорию, создадим зону коворкинга, взрослую зону и зону молодежи – установим беседки, поставим скамейки, проложим деревянный настил», – рассказал о планах первый заместитель руководителя администрации Курумканского района Владислав Сансанов.

«Важным аспектом проектов благоустройства является активное участие жителей: именно они выбирают, какие пространства будут благоустроены, и голосуют за проекты изменений», – отметил Владислав Сансанов.

Голосование за выбор объектов благоустройства неотъемлемая часть федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Люди сами выбирают общественные пространства, которые благоустроят по их просьбе в первую очередь.В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом Российской Федерации, в с. Аргада благоустроили памятник «Воинам, павшим в боях за Родину в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

«Благодаря активному участию жителей в голосовании, нам выделили средства на благоустройство Памятника», – глава поселения «Аргада» Батор Дондупов. – «Напомню, что в 2020 году было проведено замена деревянного ограждения на металлическое, в 2023 году установлено металлическое ограждение из профлиста, восстановлено цепное ограждение, установлены скамейки».

«Территория благоустраивалась также в несколько этапов. Отреставрирован сам памятник, проведена подсветка, проведена работа по замене деревянного ограждения на металлическое по периметру, установили скамейки. В следующем году по результатам голосования в с. Аргада будет 3 этап благоустройства Аллеи героев социалистического труда – установили беседку и скамейки», – дополнительно сообщил первый заместитель руководителя администрации Курумканского района Владислав Сансанов.

«Проекты по благоустройству уже на протяжении нескольких лет реализуются в муниципальных образованиях Бурятии. Работы в этом году шли во всех районах республики», – говорит заместитель министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии Александр Маренич. – «Постепенно мы приводим наши населенные пункты в порядок благодаря федеральному финансированию. Ежегодно на эти цели выделяют порядка 250 млн рублей».

Впереди у одного из северных районов нашей республики еще много планов, однако уже сейчас можно подвести некоторые итоги и убедиться в том, что федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» – работает!