Общество 05.12.2024 в 12:33

В Бурятии меняется облик городов и сел

В рамках федерального проекта все больше появляется парков, набережных, скверов и спортивных площадок
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Текст: Номер один
В Бурятии меняется облик городов и сел

«Формирование комфортной городской среды» – это федеральный проект, который реализуется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Основная цель заключается в увеличении доли городов с благоприятной средой вплоть до 80%. Бурятия не исключение. Она также принимает активное участие в программе, облагораживая общественные территории во всех районах.

В Курумканском районе федеральный проект стартовал семь лет назад. За это время там удалось благоустроить четыре дворовых и шесть общественных территорий в с. Курумкан. Еще три – в с. Аргада.

Совсем недавно на территории с. Курумкан завершилось очередное благоустройство Сквера отдыха (ул. Ленина). Три года назад там провели земляные работы, установили ограждение и освещение. В 2022-м специалисты проложили тротуарную дорожку, установили детское оборудование, скамейки, построили сцену и амфитеатр. В этом же году они уложили плитку между сценой и амфитеатром.

«Уже в следующем по результатам голосования мы продолжим благоустраивать данную территорию, создадим зону коворкинга, взрослую зону и зону молодежи – установим беседки, поставим скамейки, проложим деревянный настил»,

– рассказал о планах первый заместитель руководителя администрации Курумканского района Владислав Сансанов.
Голосование за выбор объектов благоустройства неотъемлемая часть федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Люди сами выбирают общественные пространства, которые благоустроят по их просьбе в первую очередь.

«Важным аспектом проектов благоустройства является активное участие жителей: именно они выбирают, какие пространства будут благоустроены, и голосуют за проекты изменений»,

– отметил Владислав Сансанов.
В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом Российской Федерации, в с. Аргада благоустроили памятник «Воинам, павшим в боях за Родину в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».


«Благодаря активному участию жителей в голосовании, нам выделили средства на благоустройство Памятника», – глава поселения «Аргада» Батор Дондупов. – «Напомню, что в 2020 году было проведено замена деревянного ограждения на металлическое, в 2023 году установлено металлическое ограждение из профлиста, восстановлено цепное ограждение, установлены скамейки».

«Территория благоустраивалась также в несколько этапов. Отреставрирован сам памятник, проведена подсветка, проведена работа по замене деревянного ограждения на металлическое по периметру, установили скамейки. В следующем году по результатам голосования в с. Аргада будет 3 этап благоустройства Аллеи героев социалистического труда – установили беседку и скамейки»,

– дополнительно сообщил первый заместитель руководителя администрации Курумканского района Владислав Сансанов.
«Проекты по благоустройству уже на протяжении нескольких лет реализуются в муниципальных образованиях Бурятии. Работы в этом году шли во всех районах республики», – говорит заместитель министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии Александр Маренич. – «Постепенно мы приводим наши населенные пункты в порядок благодаря федеральному финансированию. Ежегодно на эти цели выделяют порядка 250 млн рублей».

Впереди у одного из северных районов нашей республики еще много планов, однако уже сейчас можно подвести некоторые итоги и убедиться в том, что федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» – работает!

«Позади успешно реализованы многие территории и пространства: Памятник Воинам, павшим в боях за Родину в ВОВ, Воинам – мургунцам, Мемориал Победы, аллея героев социалистического труда, сквер молодежи, отдыха, хоккейная коробка и целый ряд улиц с детской площадкой»,

– подытожил Владислав Сансанов.
Фото: Администрация МО «Курумканский район»

Теги
формирование комфортной городской среды благоустройство районы

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