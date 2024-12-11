Общество 11.12.2024 в 14:23

Депутат горсовета Улан-Удэ присоединился к акции по популяризации бурятского языка

Наклейки «ТYЛХИ» и «ТАТА» появились на дверях школы №48
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Текст: Андрей Константинов
Депутат горсовета Улан-Удэ присоединился к акции по популяризации бурятского языка
Фото: горсовет Улан-Удэ
Депутаты горсовета Улан-Удэ продолжают популяризировать изучение бурятского языка и культуры на своих округах. В рамках акции наклейки с надписями «ТYЛХИ» («толкай») и «ТАТА» («тяни») появились на входной группе школы №48 на округе №1. Их наклеил депутат округа Владимир Ильин.

Ранее наклейки «ТYЛХИ» и «ТАТА» появились на дверях административного здания на округе №11, где располагается школа искусств №14 и управление по работе с отдаленными территориями Советского района, на дверях одного из магазинов на округе №26 и на дверях детской поликлиники на округе №21.

Напомним, уже не первый год депутаты горсовета Улан-Удэ принимают участие и в съемках социальных видеороликов, направленных на популяризацию бурятской культуры и языка. Недавно в рамках такого своеобразного проекта горсовет выпустил два видеоролика. Один из них как раз рассказывает о том, что погружение в среду посредством вот таких наклеек – важная составляющая при изучении бурятского языка. Героем этого ролика стал депутат Михаил Босхолов.
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