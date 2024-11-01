Политика и власть 01.11.2024 в 14:43

Знать родной язык важно

Депутаты Улан-Удэнского горсовета помогают горожанам изучать бурятский язык
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Текст: Служба информации "Номер один"
Знать родной язык важно

Депутаты Улан-Удэнского городского Совета продолжают соблюдать добрые традиции, помогая горожанам изучать бурятский язык. Погружение в среду – важная составляющая при обучении, это касается и тех, кто целенаправленно учит язык, и тех, кто интересуется культурой Бурятии.

Уже не первый год депутаты принимают участие в съемках социальных видеороликов, направленных на популяризацию бурятской культуры и языка. В этот раз героем ролика стал депутат Михаил Босхолов.

Не сразу понятно, в какую сторону открывать дверь? Есть решение – наклейки с соответствующими обозначениями. «Тулхи - толкай», «тата - тяни» - базовые, но необходимые фразы в обиходе.

Приятного просмотра!

Фото: скриншот видео, и видеоролик, Улан-Удэнский горсовет

Теги
бурятский язык улан-удэнский горсовет

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