Знать родной язык важно

Депутаты Улан-Удэнского городского Совета продолжают соблюдать добрые традиции, помогая горожанам изучать бурятский язык. Погружение в среду – важная составляющая при обучении, это касается и тех, кто целенаправленно учит язык, и тех, кто интересуется культурой Бурятии.

Уже не первый год депутаты принимают участие в съемках социальных видеороликов, направленных на популяризацию бурятской культуры и языка. В этот раз героем ролика стал депутат Михаил Босхолов.

Не сразу понятно, в какую сторону открывать дверь? Есть решение – наклейки с соответствующими обозначениями. «Тулхи - толкай», «тата - тяни» - базовые, но необходимые фразы в обиходе.

Приятного просмотра!

Фото: скриншот видео, и видеоролик, Улан-Удэнский горсовет