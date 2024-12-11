Жителей Левого берега Улан-Удэ обеспечат качественной питьевой водой. Подключение потребителей к водопроводу начнется в следующем году.

- Это позволит обеспечить качественной питьевой водой около 52 тысяч жителей левобережья. Подключение потребителей к водопроводу начнется в следующем году. В перспективе планируется продолжение работы по проектированию и строительству здесь внутриквартальных сетей, - сообщили в комитете по строительству администрации Улан-Удэ.

В рамках проекта проложили более 18 км нового трубопровода, в том числе по дну Степной протоки.

Для бесперебойной и безаварийной работы системы водоснабжения построили два резервуара объемом 1 тыс. кубометров каждый. Также выполнили работы по устройству двух скважин. Оборудование для диспетчеризации и автоматизации на скважинах успешно прошло все тестовые испытания. Новый трубопровод промыли и продезинфицировали.

Сейчас идет процесс оформления документации для ввода объекта в эксплуатацию. После этого, сети будут переданы на учет в муниципальную казну, а затем на баланс МУП «Водоканал». После этого жители могут обращаться в «Водоканал» за получением технических условий на присоединение к централизованным сетям водоснабжения.

Строительство сетей водоснабжения на Левом берегу велось с 2022 года благодаря федеральному проекту «Чистая вода» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Стоимость объекта – около 430 млн. рублей.

Напомним, в этом году также завершили строительство сетей водоснабжения в мкрн. Верхняя Березовка.

Фото: администрация Улан-Удэ