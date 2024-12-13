Юный лесной спецназ Бурятии отметили высокими наградами

В районном Доме культуры состоялось чествование победителей и призёров добровольческого движения Заиграевского района.

- Ребятам сказали много добрых слов и пожеланий со стороны руководства Заиграевского района, депутатов Народного Хурала Республики Бурятия, - рассказала Вера Грабовская, руководитель школьного лесничества «Берёзка».

На мероприятии подвели итоги двух районных конкурсов. По результатам соревнований «5 добрых дел» экологический отряд «Лесной спецназ» школьного лесничества «Берёзка» Заиграевского района стал обладателем Диплома l степени.

За природоохранную деятельность в конкурсе «Район добрых дел» ребята также получили Диплом l степени.

Напомним, что в Бурятии действует 42 школьных лесничества, в каждом из которых дети изучают особенности работы в лесу: таксацию, тушение пожаров, лесовосстановление и многое другое. Но основной задачей является экологическое воспитание юных лесников, чтобы будущее нашей тайги было в умелых и любящих руках.

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