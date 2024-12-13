Общество 13.12.2024 в 14:36

Юный лесной спецназ Бурятии отметили высокими наградами

Награждение состоялось в Доме культуры Заиграевского района
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Юный лесной спецназ Бурятии отметили высокими наградами

В районном Доме культуры состоялось чествование победителей и призёров добровольческого движения Заиграевского района.

- Ребятам сказали много добрых слов и пожеланий со стороны руководства Заиграевского района, депутатов Народного Хурала Республики Бурятия, - рассказала Вера Грабовская, руководитель школьного лесничества «Берёзка».

На мероприятии подвели итоги двух районных конкурсов. По результатам соревнований «5 добрых дел» экологический отряд «Лесной спецназ» школьного лесничества «Берёзка» Заиграевского района стал обладателем Диплома l степени.

За природоохранную деятельность в конкурсе «Район добрых дел» ребята также получили Диплом l степени.

Напомним, что в Бурятии действует 42 школьных лесничества, в каждом из которых дети изучают особенности работы в лесу: таксацию, тушение пожаров, лесовосстановление и многое другое. Но основной задачей является экологическое воспитание юных лесников, чтобы будущее нашей тайги было в умелых и любящих руках.

 

Фото: ru.freepik.com

Все новости

Пропавшего 10 лет назад жителя Бурятии признали умершим
13.12.2024 в 15:17
В Бурятии забуксовало увольнение главы района
13.12.2024 в 14:59
Юный лесной спецназ Бурятии отметили высокими наградами
13.12.2024 в 14:36
«Россети Сибирь» предложили Совету Федерации малую генерацию для развития туризма
13.12.2024 в 14:27
В Гусиноозерске скоро достроят плавательный бассейн
13.12.2024 в 14:23
Больного жителя Бурятии обокрали дважды
13.12.2024 в 14:19
Дом-интернат для престарелых в Хоринском районе не регистрировал своих постояльцев по месту жительства
13.12.2024 в 13:45
В Бурятии на выходные потеплеет и выпадет снег
13.12.2024 в 13:43
Два студента из Бурятии стали победителями конкурса МНОЦ «Байкал»
13.12.2024 в 13:17
Жителю Мухоршибирского района дали 2 года колонии строгого режима за наркотики
13.12.2024 в 12:56
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 декабря

Читайте также
В Гусиноозерске скоро достроят плавательный бассейн
Он расположен в двухэтажном здании на первом этаже, на втором этаже находится спортивный зал
13.12.2024 в 14:23
В Бурятии на выходные потеплеет и выпадет снег
В Улан-Удэ завтра днем будет -9, -11 градусов
13.12.2024 в 13:43
Два студента из Бурятии стали победителями конкурса МНОЦ «Байкал»
Они представили научные проекты по размножению клубней картофеля
13.12.2024 в 13:17
ТГК-14 вернула улан-удэнцам более 4 миллионов рублей
Перерасчет сделали жителям домов по ул. Боевая и Цивилева
13.12.2024 в 12:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru