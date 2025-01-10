Общество 10.01.2025 в 14:32

В Улан-Удэ открыли ледовую переправу в Мостовой

Благодаря ей путь становится в три раза короче
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ открыли ледовую переправу в Мостовой
Фото: скриншот видео
В Улан-Удэ открыли ледовую переправу в микрорайон Мостовой, сообщил мэр города Игорь Шутенков.

- С 15 декабря мы начали регулярно измерять толщину льда, проводя мониторинг каждые три дня. Теперь она достаточна для безопасного проезда транспорта грузоподъемностью до 5 тонн. Наши спасатели установили вешки, обозначающие направление движения автомобилей, и другие предупреждающие знаки. Работает одностороннее движение, - рассказал градоначальник.

Как отметил мэр, для безопасности жителей в районе переправы работают пожарная, медицинская и другие экстренные службы. Кроме того, в зимнее время через переправу курсируют микроавтобусы.

Напомним, летом, весной и осенью микрорайон Мостовой связан с городом единственной дорогой, проходящей через Турунтаево. Ее протяженность составляет более 100 км. Однако зимой путь значительно сокращается – до 30 километров - благодаря ледовой переправе.
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