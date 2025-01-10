Общество 10.01.2025 в 17:37
В Бурятии продолжается программа «Земский учитель»
Регион даже добился увеличения своей квоты
Текст: Петр Санжиев
В школах Бурятии не хватает около 450 учителей. Школьные педагоги работают, в среднем, на 1,4 ставки (коэффициент совмещения). Особенно нужны учителя иностранных языков, математики, физики. Вопрос решают разными методами.
Так, ожидается, что в 2025 года в Бурятии приступят к работе новые педагоги, участвующие в федеральной программе «Земский учитель».
Сначала республика имела 8 мест на этот год. Но благодаря работе минобразования Бурятии это количество удалось повысить.
«Съездил в Москву, поговорил – ведь некоторые регионы не осваивают денежные средства», - поделился министр образования Бурятии Валерий Поздняков.
И региону увеличили цифры.
«Еще 20 земских учителей в этом году примет республика. Каждому из них выделяется два миллиона рублей», - пояснил министр.
Так, ожидается, что в 2025 года в Бурятии приступят к работе новые педагоги, участвующие в федеральной программе «Земский учитель».
Сначала республика имела 8 мест на этот год. Но благодаря работе минобразования Бурятии это количество удалось повысить.
«Съездил в Москву, поговорил – ведь некоторые регионы не осваивают денежные средства», - поделился министр образования Бурятии Валерий Поздняков.
И региону увеличили цифры.
«Еще 20 земских учителей в этом году примет республика. Каждому из них выделяется два миллиона рублей», - пояснил министр.
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