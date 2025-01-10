В Бурятии продолжается программа «Земский учитель»

В школах Бурятии не хватает около 450 учителей. Школьные педагоги работают, в среднем, на 1,4 ставки (коэффициент совмещения). Особенно нужны учителя иностранных языков, математики, физики. Вопрос решают разными методами.Так, ожидается, что в 2025 года в Бурятии приступят к работе новые педагоги, участвующие в федеральной программе «Земский учитель».Сначала республика имела 8 мест на этот год. Но благодаря работе минобразования Бурятии это количество удалось повысить.«Съездил в Москву, поговорил – ведь некоторые регионы не осваивают денежные средства», - поделился министр образования Бурятии Валерий Поздняков.И региону увеличили цифры.«Еще 20 земских учителей в этом году примет республика. Каждому из них выделяется два миллиона рублей», - пояснил министр.