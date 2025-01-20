Общество 20.01.2025 в 09:05

Десятки домов в Улан-Удэ снова останутся без света

Некоторых отключат от отопления
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Текст: Елена Кокорина
Десятки домов в Улан-Удэ снова останутся без света

Согласно телефонограмме ПАО «Россети Сибирь», сегодня, 20 января, почти на весь день многие жители города Улан-Удэ останутся без электроэнергии. А некоторые «счастливчики», согласно информации ТГК-14 останутся без отопления.

Как предупредили в МЦУ г. Улан-Удэ, с 10 до 16 часов отключат электричество потребителям по ул. Брянская 15 - 38, ул. Краснофлотская 17 - 23, пер. Краснофлотский 2-11 и ул. Магнитогорская 49 – 67.

С 10 до 17 часов – потребителям по ул. Еравнинская 1-19, ул. Мирная 1-23а и ул. Полевая 26.

С 9 до 17 часов произведено отключение электроэнергии потребителям мкрн Зеленый д.1а,1,2,3,5 9, ч/с ул. Вершинная 10, Ветровая 6-14, Вечерняя 13 - 15, Грибоедова 20 - 27, Зеленый поселок 113, Лесной пер. 19- 29, Репина 4 - 12, Грибоедова 20а и Изумрудная1-33.

С 10 до 16 часов без света останутся потребители частного сектора по ул. Грачевская, ул. Заречная, ул. Кемеровская, ул. Новосибирская и ул. Пер. Грачевский, а также потребителям ул. Коммунистическая 23-25, ул. Кирова 35,37, ул. Ленина 24, ул. Каландаришвили 24-26,30.

С 12 до 17 часов под отключение попадают – ул. Чертенкова Диспетчерская Управления трамвая, ул. Чертенкова 71(ГАП-3), ул. Коллективная 1-22, ул. Гагарина 86-92, ул.Коллективная 10, ул. Садовая 10, ул. Чертенкова 90-102 и ул. Чертенкова 71 ГАП-3 ФСБ.

Согласно телефонограмме ПАО «ТГК-14», с 10 до 14 часов будет произведено отключение отопления, ГВС потребителям ул. Ст. Зеленый д.3.

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