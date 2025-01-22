Общество 22.01.2025 в 17:45
Депутат горсовета Улан-Удэ отправится на СВО
О своем решении Баир Раднаев сообщил в соцсетях
Текст: Андрей Константинов
Депутат горсовета Улан-Удэ по избирательному округу №16 Баир Раднаев принял решение добровольцем отправиться на СВО. О своем желании принять участие в спецоперации он сообщил сегодня, 22 января.
«Дорогие друзья и коллеги, я принял решение пойти добровольцем на СВО. Я люблю свою Родину, свою страну и готов защищать ее интересы. В это непростое время, когда наши отцы и братья сражаются на поле боя, мне сложно оставаться в стороне. И вот, я решил, что пора... Победа будет за нами», - написал народный избранник на своей странице в соцсети.
- Мы с пониманием отнеслись к решению, которое принял Баир Сергеевич. Это показатель мужественности, самоотверженности и преданности родной стране и родной республике. Добавлю, что уже на протяжении нескольких месяцев в зоне СВО находится мой помощник, Жаргал Очиров, который активно помогает соотечественникам в достижении единой цели, - прокомментировал решение депутата председатель горсовета Улан-Удэ Чимит Бальжинимаев.
Как отметили в пресс-службе горсовета, контроль за исполнением наказов на округе №16 на 2025 год на время возьмет на себя профильная рабочая группа.
«Перечень наказав сформирован, все запланированные работы будут выполнены», - заверили в горсовете.
Напомним, вчера глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что на спецоперацию отправляются два зампреда правительства Иван Альхеев и Алдар Гулгенов, а также и.о. министра сельского хозяйства Амгалан Дармаев. Они пополнят подразделение в составе отряда «Тигр», которое формирует Дальневосточный федеральный округ по поручению полпреда Юрия Трутнева.
«Дорогие друзья и коллеги, я принял решение пойти добровольцем на СВО. Я люблю свою Родину, свою страну и готов защищать ее интересы. В это непростое время, когда наши отцы и братья сражаются на поле боя, мне сложно оставаться в стороне. И вот, я решил, что пора... Победа будет за нами», - написал народный избранник на своей странице в соцсети.
- Мы с пониманием отнеслись к решению, которое принял Баир Сергеевич. Это показатель мужественности, самоотверженности и преданности родной стране и родной республике. Добавлю, что уже на протяжении нескольких месяцев в зоне СВО находится мой помощник, Жаргал Очиров, который активно помогает соотечественникам в достижении единой цели, - прокомментировал решение депутата председатель горсовета Улан-Удэ Чимит Бальжинимаев.
Как отметили в пресс-службе горсовета, контроль за исполнением наказов на округе №16 на 2025 год на время возьмет на себя профильная рабочая группа.
«Перечень наказав сформирован, все запланированные работы будут выполнены», - заверили в горсовете.
Напомним, вчера глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что на спецоперацию отправляются два зампреда правительства Иван Альхеев и Алдар Гулгенов, а также и.о. министра сельского хозяйства Амгалан Дармаев. Они пополнят подразделение в составе отряда «Тигр», которое формирует Дальневосточный федеральный округ по поручению полпреда Юрия Трутнева.
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