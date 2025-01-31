В Бурятии приостановили сельскую ипотеку

Сейчас сельскую ипотеку под 3%, в Бурятии оформить невозможно. По состоянию на конец января банки не принимают заявки и не выдают кредиты в рамках этой льготной программы по всей стране. Об этом «РБК-Недвижимости» сообщили два крупных ипотечных брокера, а также представители Ассоциации деревянного домостроения (АДД) и Федерации ИЖС.

Информация об отсутствии приема заявок есть на сайтах крупнейших банков. В контакт-центре РСХБ, который является основным банком-кредитором по программе, подтвердили, что прием заявок по сельской ипотеке временно приостановлен, о возобновлении банк проинформирует дополнительно.

В 2024 году на сельскую ипотеку в бюджете было предусмотрено 24,5 млрд руб., а в 2025-м — 40,7 млрд. руб. что на начало октября вся сумма уже была выделена. В декабре правительство выделило 4,7 млрд. рублей на сельскую ипотеку. По данным Минфина, на 1 декабря 2024 года было выдано 21,7 тыс. кредитов на 107,9 млрд руб.

Проблема нехватки лимитов по сельской ипотеке возникла практически с начала ее реализации. В 2024 году ситуация ухудшилась из-за высокой ключевой ставки и высокого спроса на программу, которые привели к быстрому исчерпанию лимитов.

Фактически притормаживать сельскую ипотеку начали еще в сентябре прошлого года. Однако до конца года производились небольшие выдачи по ранее одобренным заявкам в рамках остававшихся у банков лимитов, рассказала замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. «Сейчас выдача и прием заявок по сельской ипотеке приостановлены всеми банками, участвовавшими в программе. С учетом нынешнего уровня ключевой ставки субсидирование сельской ипотеки обходится чрезмерно дорого для государства», — отметила Татьяна Решетникова. «Тем не менее спрос на данную программу есть, интересуются ею часто, мы заявки фиксируем, чтобы вовремя уведомить о возобновлении программы», — добавила эксперт.

В государства не хватает денег на самые насущные нужды и в этих условиях субсидировать займы тех, кто хочет заработать на росте цен на недвижимость было признано в Москве нецелесообразным.

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