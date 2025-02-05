Общество 05.02.2025 в 16:41
В Новосибирске школьник-инвалид попал в больницу после конфликта с техничкой
Уборщицу уже уволили, а мать ребенка написала заявление в полицию
Текст: КП-Новосибирск
Техничка толкнула ребенка-инвалида на перемене в одной из школ Заельцовского района Новосибирска. В итоге мальчик оказался в больнице, а его родители написали заявление в полицию, сообщает КП-Новосибирск.
- Сыну 11 лет, учится в 4 классе. У него была травма головы при рождении, после этого поставили диагноз и дали инвалидность. Он оставался на второй год в первом классе, поэтому так поздно заканчивает начальную школу, - рассказала Мария, мама мальчика. – Сын на индивидуальном обучении по общим предметам, а на ИЗО, физкультуру, труды ходит вместе с классом, чтобы социализироваться.
Вчера ребенок вернулся со школы и пожаловался маме на боль в ноге. А потом рассказал, что его в школе толкнула уборщица.
- Я дала ему обезболивающее и позвонила директору школы. Она пообещала посмотреть по камерам. После перезвонила мне и попросила подойти к ней. Также директор вызвала на разговор руководителя клининговой компании, с которой у их школы заключен договор, - говорит Мария. – В школе мне показали видео с камеры. Видно, что до инцидента дети бегали на перемене, а техничка им делала замечания. После этого мой сын открыл дверь, и она подошла к нему, толкнула в грудь, и он упал на кафель.
Мальчик после инцидента в школе попал в больницу. Врачи диагностировали у него растяжение и подозрение на перелом ребер.
- Сына госпитализировали. Врачи будут собирать консилиум, чтобы понять, какие обследования провести и поставить диагноз, - говорит мама мальчика. – Руководитель клининговой фирмы передо мной даже не извинилась, но уборщицу уволили.
Мария написала заявление в полицию.
- Сыну 11 лет, учится в 4 классе. У него была травма головы при рождении, после этого поставили диагноз и дали инвалидность. Он оставался на второй год в первом классе, поэтому так поздно заканчивает начальную школу, - рассказала Мария, мама мальчика. – Сын на индивидуальном обучении по общим предметам, а на ИЗО, физкультуру, труды ходит вместе с классом, чтобы социализироваться.
Вчера ребенок вернулся со школы и пожаловался маме на боль в ноге. А потом рассказал, что его в школе толкнула уборщица.
- Я дала ему обезболивающее и позвонила директору школы. Она пообещала посмотреть по камерам. После перезвонила мне и попросила подойти к ней. Также директор вызвала на разговор руководителя клининговой компании, с которой у их школы заключен договор, - говорит Мария. – В школе мне показали видео с камеры. Видно, что до инцидента дети бегали на перемене, а техничка им делала замечания. После этого мой сын открыл дверь, и она подошла к нему, толкнула в грудь, и он упал на кафель.
Мальчик после инцидента в школе попал в больницу. Врачи диагностировали у него растяжение и подозрение на перелом ребер.
- Сына госпитализировали. Врачи будут собирать консилиум, чтобы понять, какие обследования провести и поставить диагноз, - говорит мама мальчика. – Руководитель клининговой фирмы передо мной даже не извинилась, но уборщицу уволили.
Мария написала заявление в полицию.